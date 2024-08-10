Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
Команды сыграли вничью 1:1
Сегодня, 10 августа, состоялся товарищеский матч между английским «Эвертоном» и римской «Ромой».
Матч прошел в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
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В стартовом составе хозяев вышел украинский фулбек Виталий Миколенко, который успешно восстановился от травмы, которую получил на Евро-2024 в матче с Бельгией. За «Рому» с первых минут сыграл звездный украинский новичок Артем Довбик, для которого это появление в стартовом составе стало первым за римский клуб. Оба украинца результативными действиями не отметились.
Обе команды завершили подготовку к новому сезону. «Эвертон» 17 августа сыграет первый тур АПЛ против «Брайтона». «Рома» в первом туре Серии А сыграет против «Кальяри», матч состоится 18 августа.
Товарищеские матчи. 10 августа.
Эвертон – Рома – 1:1
Голы: Доминик Калверт-Льюин, 61 - Лоренцо Пеллегрини, 39.
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