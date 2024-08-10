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Товарищеские матчи
Эвертон
10.08.2024 19:00 1 : 1
Рома
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Испания
10 августа 2024, 21:30 | Обновлено 10 августа 2024, 21:39
4198
0

Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном

Команды сыграли вничью 1:1

10 августа 2024, 21:30 | Обновлено 10 августа 2024, 21:39
4198
0
Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 10 августа, состоялся товарищеский матч между английским «Эвертоном» и римской «Ромой».

Матч прошел в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе хозяев вышел украинский фулбек Виталий Миколенко, который успешно восстановился от травмы, которую получил на Евро-2024 в матче с Бельгией. За «Рому» с первых минут сыграл звездный украинский новичок Артем Довбик, для которого это появление в стартовом составе стало первым за римский клуб. Оба украинца результативными действиями не отметились.

Обе команды завершили подготовку к новому сезону. «Эвертон» 17 августа сыграет первый тур АПЛ против «Брайтона». «Рома» в первом туре Серии А сыграет против «Кальяри», матч состоится 18 августа.

Товарищеские матчи. 10 августа.

Эвертон – Рома – 1:1
Голы: Доминик Калверт-Льюин, 61 - Лоренцо Пеллегрини, 39.

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Доминик Калверт-Льюин Лоренцо Пеллегрини Эвертон Рома Рим товарищеские матчи Артем Довбик Виталий Миколенко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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