Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном

Сегодня, 10 августа, состоялся товарищеский матч между английским «Эвертоном» и римской «Ромой».

Матч прошел в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

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В стартовом составе хозяев вышел украинский фулбек Виталий Миколенко, который успешно восстановился от травмы, которую получил на Евро-2024 в матче с Бельгией. За «Рому» с первых минут сыграл звездный украинский новичок Артем Довбик, для которого это появление в стартовом составе стало первым за римский клуб. Оба украинца результативными действиями не отметились.

Обе команды завершили подготовку к новому сезону. «Эвертон» 17 августа сыграет первый тур АПЛ против «Брайтона». «Рома» в первом туре Серии А сыграет против «Кальяри», матч состоится 18 августа.

Товарищеские матчи. 10 августа.

Эвертон – Рома – 1:1

Голы: Доминик Калверт-Льюин, 61 - Лоренцо Пеллегрини, 39.