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Лига чемпионов
06 августа 2024, 21:10 |
723
0

Динамо – Рейнджерс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

06 августа 2024, 21:10 |
723
0
Динамо – Рейнджерс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

6 августа в 21:00 по киевскому времени проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в польском городе Люблине на Арене Люблин.

Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и Рейнджерс

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо дважды разгромило сербский Партизан (дома 6:2, на выезде 3:0).

Динамо – Рейнджерс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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