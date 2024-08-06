Динамо – Рейнджерс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
6 августа в 21:00 по киевскому времени проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в польском городе Люблине на Арене Люблин.
Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и Рейнджерс
Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо дважды разгромило сербский Партизан (дома 6:2, на выезде 3:0).
Динамо – Рейнджерс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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