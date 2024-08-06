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Лига чемпионов
06 августа 2024, 21:43 | Обновлено 06 августа 2024, 21:57
604
1

ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче с Рейнджерс. Гол создал Караваев

Динамо забило первый гол на 38-й минуте матча Q3 Лиги чемпионов

06 августа 2024, 21:43 | Обновлено 06 августа 2024, 21:57
604
1
ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче с Рейнджерс. Гол создал Караваев
Getty Images/Global Images Ukraine

6 августа в 21:00 по киевскому времени проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в польском городе Люблине на Арене Люблин. Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и Рейнджерс

Динамо забило первый гол на 38-й минуте. Отлично сыграл Александр Караваев. Пройдя по правому флангу атаки, он отдал суперпас Владиславу Ванату, и тот прострелил в центр. Андрей Ярмоленко оказался в нужном месте и отправил мяч в пустые ворота.

ГОЛ! 1:0. Андрей Ярмоленко, 38 мин

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс видео голов и обзор Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс Андрей Ярмоленко Александр Караваев Владислав Ванат
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Умник
Да конечно Караваев с Каменца Подольского)))))
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