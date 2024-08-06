ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче с Рейнджерс. Гол создал Караваев
Динамо забило первый гол на 38-й минуте матча Q3 Лиги чемпионов
6 августа в 21:00 по киевскому времени проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».
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Команды встречаются в польском городе Люблине на Арене Люблин. Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и Рейнджерс
Динамо забило первый гол на 38-й минуте. Отлично сыграл Александр Караваев. Пройдя по правому флангу атаки, он отдал суперпас Владиславу Ванату, и тот прострелил в центр. Андрей Ярмоленко оказался в нужном месте и отправил мяч в пустые ворота.
ГОЛ! 1:0. Андрей Ярмоленко, 38 мин
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