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Лига чемпионов
06 августа 2024, 23:27 | Обновлено 07 августа 2024, 00:17
2239
0

Оценены шансы Динамо пройти Рейнджерс в ЛЧ 24/25 после упущенной победы

Первый матч завершился со счетом 1:1, ответный поединок пройдет 13 августа в Глазго

06 августа 2024, 23:27 | Обновлено 07 августа 2024, 00:17
2239
0
Оценены шансы Динамо пройти Рейнджерс в ЛЧ 24/25 после упущенной победы
Getty Images/Global Images Ukraine

6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо Киев и Глазго Рейнджерс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встретились в Люблине на поле местного стадиона. Игра завершилась со счетом 1:1. Шотландский коллектив сравнял счет только на 90+4-й минуте. Голом отметился Сирил Дессерс.

Ответный поединок состоится 13 августа в Глазго в 21:45 по Киеву. Победитель противостояния в финальном раунде отбора сыграет либо против «РБ Зальцбург», либо против «Твенте».

Букмекерские конторы выставили котировки на вторую игру Рейнджерс и Динамо . Фаворитами матча являются хозяева, на победу которых можно поставить с коэффициентом 2.20, а на проход шотландцев – 1.69.

Успех киевлян по итогам 90 минут расценивается в 3.15, а выход в Q4 (с учетом дополнительного времени и пенальти) – в 2.15.

Основные котировки перед ответным матчем Рейнджерс – Динамо

  • Победа Рейнджерс по итогам 90 минут – 2.20
  • Ничья – 3.50
  • Победа Динамо по итогам 90 минут – 3.15
  • Проход Рейнджерс в Q4 ЛЧ 2024/25 – 1.69
  • Проход Динамо в Q4 ЛЧ 2024/25 – 2.15

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Динамо Киев Лига чемпионов Глазго Рейнджерс азарт котировки букмекеров Рейнджерс - Динамо Динамо - Рейнджерс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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