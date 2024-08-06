Оценены шансы Динамо пройти Рейнджерс в ЛЧ 24/25 после упущенной победы
Первый матч завершился со счетом 1:1, ответный поединок пройдет 13 августа в Глазго
6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо Киев и Глазго Рейнджерс.
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Команды встретились в Люблине на поле местного стадиона. Игра завершилась со счетом 1:1. Шотландский коллектив сравнял счет только на 90+4-й минуте. Голом отметился Сирил Дессерс.
Ответный поединок состоится 13 августа в Глазго в 21:45 по Киеву. Победитель противостояния в финальном раунде отбора сыграет либо против «РБ Зальцбург», либо против «Твенте».
Букмекерские конторы выставили котировки на вторую игру Рейнджерс и Динамо . Фаворитами матча являются хозяева, на победу которых можно поставить с коэффициентом 2.20, а на проход шотландцев – 1.69.
Успех киевлян по итогам 90 минут расценивается в 3.15, а выход в Q4 (с учетом дополнительного времени и пенальти) – в 2.15.
Основные котировки перед ответным матчем Рейнджерс – Динамо
- Победа Рейнджерс по итогам 90 минут – 2.20
- Ничья – 3.50
- Победа Динамо по итогам 90 минут – 3.15
- Проход Рейнджерс в Q4 ЛЧ 2024/25 – 1.69
- Проход Динамо в Q4 ЛЧ 2024/25 – 2.15
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