Оценены шансы Динамо пройти Рейнджерс в ЛЧ 24/25 после упущенной победы

6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо Киев и Глазго Рейнджерс.

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Команды встретились в Люблине на поле местного стадиона. Игра завершилась со счетом 1:1. Шотландский коллектив сравнял счет только на 90+4-й минуте. Голом отметился Сирил Дессерс.

Ответный поединок состоится 13 августа в Глазго в 21:45 по Киеву. Победитель противостояния в финальном раунде отбора сыграет либо против «РБ Зальцбург», либо против «Твенте».

Букмекерские конторы выставили котировки на вторую игру Рейнджерс и Динамо . Фаворитами матча являются хозяева, на победу которых можно поставить с коэффициентом 2.20, а на проход шотландцев – 1.69.

Успех киевлян по итогам 90 минут расценивается в 3.15, а выход в Q4 (с учетом дополнительного времени и пенальти) – в 2.15.

Основные котировки перед ответным матчем Рейнджерс – Динамо