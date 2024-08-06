Топовый коуч хочет купить звезду Реала за €110 млн. Известна реакция Переса

23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может летом покинуть мадридский клуб.

Английский «Манчестер Сити» завершает трансфер Хулиана Альвареса в «Атлетико», а главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола лично заинтересован, чтобы его заменил Родриго. Гвардиола настаивает на этом трансфере, он уже говорил с руководством «горожан» и заручился поддержкой. Английский клуб готов предложить 110 миллионов евро.

«Реал» не горит желанием продавать игрока, однако президент «галактикос» Флорентино Перес готов рассмотреть предложение от 130 млн евро.

В прошедшем сезоне Родриго провел за «Реал» во всех турнирах 51 матч, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.