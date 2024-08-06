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  4. Топовый коуч хочет купить звезду Реала за €110 млн. Известна реакция Переса
Испания
06 августа 2024, 23:13 |
1007
0

Топовый коуч хочет купить звезду Реала за €110 млн. Известна реакция Переса

Гвардиола настаивает на трансфере Родриго в «Манчестер Сити»

06 августа 2024, 23:13 |
1007
0
Топовый коуч хочет купить звезду Реала за €110 млн. Известна реакция Переса
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Гоес

23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может летом покинуть мадридский клуб.

Английский «Манчестер Сити» завершает трансфер Хулиана Альвареса в «Атлетико», а главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола лично заинтересован, чтобы его заменил Родриго. Гвардиола настаивает на этом трансфере, он уже говорил с руководством «горожан» и заручился поддержкой. Английский клуб готов предложить 110 миллионов евро.

«Реал» не горит желанием продавать игрока, однако президент «галактикос» Флорентино Перес готов рассмотреть предложение от 130 млн евро.

В прошедшем сезоне Родриго провел за «Реал» во всех турнирах 51 матч, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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