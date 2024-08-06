КАРРАГЕР: «Фанаты рассчитывают на борьбу максимум за топ-4»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сомневается в чемпионских амбициях Ливерпуля в сезоне-2024/25.

«Думаю, фанаты рассчитывают на борьбу максимум за топ-4, учитывая приход нового тренера. Быть новым тренером в Премьер-лиге нелегко. Было бы здорово, если бы под руководством Арне Слота команда повторила прошлогодний успех.

Хотя Слота сравнивают с Клоппом, у него свой стиль. Похоже, он планирует больше использовать центр поля и делать акцент на пас, а не копировать тактику Юргена».