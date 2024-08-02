ФОТО. Непривычный цвет. Ливерпуль презентовал выездную форму

«Ливерпуль» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом «Nike», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычных для клуба цветах – черном со вставками голубого.

Вчера «Ливерпуль» в товарищеском матче в Филадельфии обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.