Англия02 августа 2024, 14:40 |
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ФОТО. Непривычный цвет. Ливерпуль презентовал выездную форму
Салах и компания будут играть в черном
02 августа 2024, 14:40 |
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«Ливерпуль» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом «Nike», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычных для клуба цветах – черном со вставками голубого.
Вчера «Ливерпуль» в товарищеском матче в Филадельфии обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.
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