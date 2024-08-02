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  4. ФОТО. Непривычный цвет. Ливерпуль презентовал выездную форму
Англия
02 августа 2024, 14:40 |
1705
0

ФОТО. Непривычный цвет. Ливерпуль презентовал выездную форму

Салах и компания будут играть в черном

02 августа 2024, 14:40 |
1705
0
ФОТО. Непривычный цвет. Ливерпуль презентовал выездную форму
ФК Ливерпуль

«Ливерпуль» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом «Nike», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычных для клуба цветах – черном со вставками голубого.

Вчера «Ливерпуль» в товарищеском матче в Филадельфии обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.

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Ливерпуль игровая форма фото Nike
Олег Дидух Источник: ФК Ливерпуль
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