В ночь на 1 августа состоялся товарищеский матч между командами Ливерпуль и Арсенал. Игра завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:1.

Голами у подопечных Арне Слота отличились Мохамед Салах и Фабиу Карвалью, а в составе коллектива Микеля Артеты единственный мяч оформил Кай Хаверц.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 70-й на Майкла Льюиса-Скелли. Украинец помог забить команде, начав голевую атаку.

Товарищеский матч. 1 августа, Филадельфия

Ливерпуль – Арсенал – 2:1

Голы: Салах, 13, Карвалью, 34 – Хаверц, 40

Видеообзор матча: