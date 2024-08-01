Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Арсенал – 2:1. Зинченко разогнал голевую атаку. Видео голов
Товарищеские матчи
Ливерпуль
01.08.2024 02:30 – FT 2 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 августа 2024, 16:02 | Обновлено 01 августа 2024, 16:28
1028
2

Ливерпуль – Арсенал – 2:1. Зинченко разогнал голевую атаку. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча команд АПЛ в США

01 августа 2024, 16:02 | Обновлено 01 августа 2024, 16:28
1028
2
Ливерпуль – Арсенал – 2:1. Зинченко разогнал голевую атаку. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В ночь на 1 августа состоялся товарищеский матч между командами Ливерпуль и Арсенал. Игра завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:1.

Голами у подопечных Арне Слота отличились Мохамед Салах и Фабиу Карвалью, а в составе коллектива Микеля Артеты единственный мяч оформил Кай Хаверц.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 70-й на Майкла Льюиса-Скелли. Украинец помог забить команде, начав голевую атаку.

Товарищеский матч. 1 августа, Филадельфия

Ливерпуль – Арсенал – 2:1

Голы: Салах, 13, Карвалью, 34 – Хаверц, 40

Видеообзор матча:

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Карвалью (Ливерпуль).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
По теме:
Челси – Америка – 3:0. Первая победа Мудрика и Ко при Мареске. Видео голов
Ман Юнайтед выиграл перестрелку у испанского клуба, поражение Астон Виллы
ВИДЕО. В ближний угол. Как Лунин пропустил гол в спарринге Реала за океаном
видео голов и обзор Александр Зинченко товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Ливерпуль Арсенал Лондон Ливерпуль - Арсенал Мохамед Салах Фабиу Карвалью
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации
Футбол | 01 августа 2024, 00:23 0
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации

В Q3 Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет с шотландским Рейнджерс

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала двух игроков Динамо. Известны условия
Футбол | 01 августа 2024, 15:24 11
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала двух игроков Динамо. Известны условия
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала двух игроков Динамо. Известны условия

За луганчан будут играть Алексей Гусев и Бенито

Динамо впервые за два года сыграло на «ноль» в еврокубках
Футбол | 01.08.2024, 14:03
Динамо впервые за два года сыграло на «ноль» в еврокубках
Динамо впервые за два года сыграло на «ноль» в еврокубках
Анонс Олимпиады на 1 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 01.08.2024, 06:23
Анонс Олимпиады на 1 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 1 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
Футбол | 01.08.2024, 05:32
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
uausa
А чи не від Хінченка втік Салах, коли гол забивав?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
30.07.2024, 21:45
Олимпийские игры
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
01.08.2024, 08:31 8
Футбол
Костюк с камбеком обыграла 8-ю ракетку и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024
Костюк с камбеком обыграла 8-ю ракетку и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024
30.07.2024, 19:22 46
Олимпийские игры
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
01.08.2024, 00:57 10
Футбол
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
01.08.2024, 07:47 4
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
31.07.2024, 08:45
Олимпийские игры
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
31.07.2024, 21:01 8
Олимпийские игры
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
30.07.2024, 20:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем