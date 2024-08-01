Ливерпуль – Арсенал – 2:1. Зинченко разогнал голевую атаку. Видео голов
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В ночь на 1 августа состоялся товарищеский матч между командами Ливерпуль и Арсенал. Игра завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:1.
Голами у подопечных Арне Слота отличились Мохамед Салах и Фабиу Карвалью, а в составе коллектива Микеля Артеты единственный мяч оформил Кай Хаверц.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 70-й на Майкла Льюиса-Скелли. Украинец помог забить команде, начав голевую атаку.
Товарищеский матч. 1 августа, Филадельфия
Ливерпуль – Арсенал – 2:1
Голы: Салах, 13, Карвалью, 34 – Хаверц, 40
Видеообзор матча:
События матча
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