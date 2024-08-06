Известно, сколько болельщиков присутствует на игре Q3 ЛЧ Динамо – Рейнджерс
Поединок проходит 6 августа в Люблине на местном стадионе
6 августа в 21:00 по киевскому времени проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».
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Команды встречаются в польском городе Люблине на Арене Люблин. Время начала игры – 21:00 по Киеву.
Как сообщает польский журналист Петр Слонка, на поединке присутствует 8315 болельщиков.
На 80-й минуте матча киевляне побеждают со счетом 1:0. Единственный гол в 1-м тайме на 37-й забил Андрей Ярмоленко с передачи Владислава Ваната.
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