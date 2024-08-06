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Лига чемпионов
06 августа 2024, 22:39 | Обновлено 06 августа 2024, 22:40
908
1

Известно, сколько болельщиков присутствует на игре Q3 ЛЧ Динамо – Рейнджерс

Поединок проходит 6 августа в Люблине на местном стадионе

06 августа 2024, 22:39 | Обновлено 06 августа 2024, 22:40
908
1
Известно, сколько болельщиков присутствует на игре Q3 ЛЧ Динамо – Рейнджерс

6 августа в 21:00 по киевскому времени проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в польском городе Люблине на Арене Люблин. Время начала игры – 21:00 по Киеву.

Как сообщает польский журналист Петр Слонка, на поединке присутствует 8315 болельщиков.

На 80-й минуте матча киевляне побеждают со счетом 1:0. Единственный гол в 1-м тайме на 37-й забил Андрей Ярмоленко с передачи Владислава Ваната.

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болельщики фанаты Динамо Киев Глазго Рейнджерс Динамо - Рейнджерс Лига чемпионов Петр Слонка
Даниил Агарков Источник: Петр Слонка
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Комментарии 1
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avk2307
кожен з них молодець.
Ми б могли поїхати було б 100 000 . Але...
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