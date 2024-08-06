ВИДЕО. Динамо пропустило гол на 90+4 минуте и упустило победу

Вечером 6 августа состоялся первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».

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Команды встречались в польском городе Люблине на Арене Люблин.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и Рейнджерс

Динамо пропустило гол на 90+3 минуте и упустило победу. Табло зафиксировало счет 1:1.

Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.

ГОЛ! 1:0. Сирил Дессерс, 90+3 мин