ВИДЕО. Динамо пропустило гол на 90+4 минуте и упустило победу
В матче Q3 ЛЧ между Динамо и Рейнджерс табло зафиксировало счет 1:1
Вечером 6 августа состоялся первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».
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Команды встречались в польском городе Люблине на Арене Люблин.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и Рейнджерс
Динамо пропустило гол на 90+3 минуте и упустило победу. Табло зафиксировало счет 1:1.
Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.
ГОЛ! 1:0. Сирил Дессерс, 90+3 мин
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