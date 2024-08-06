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Лига чемпионов
06 августа 2024, 22:59 | Обновлено 06 августа 2024, 23:04
533
1

ВИДЕО. Динамо пропустило гол на 90+4 минуте и упустило победу

В матче Q3 ЛЧ между Динамо и Рейнджерс табло зафиксировало счет 1:1

06 августа 2024, 22:59 | Обновлено 06 августа 2024, 23:04
533
1
ВИДЕО. Динамо пропустило гол на 90+4 минуте и упустило победу
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 августа состоялся первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречались в польском городе Люблине на Арене Люблин.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и Рейнджерс

Динамо пропустило гол на 90+3 минуте и упустило победу. Табло зафиксировало счет 1:1.

Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.

ГОЛ! 1:0. Сирил Дессерс, 90+3 мин

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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