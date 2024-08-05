Довбик обратился к Жироне и ее болельщикам после трансфера в Рому

2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».

Артем впервые обратился к «Жироне» и ее болельщикам после трансфера в «Рому».

«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Жирона» за доверие ко мне и болельщиков за поддержку команды в трудное время. В этом году это было большое приключение, и я очень горжусь тем, что был маленькой частью этой истории. Команда с большим сердцем ❤️», – написал Довбик через социальные сети.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.