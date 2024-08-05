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  4. Довбик обратился к Жироне и ее болельщикам после трансфера в Рому
Италия
05 августа 2024, 10:32 |
4247
3

Довбик обратился к Жироне и ее болельщикам после трансфера в Рому

Артем поблагодарил свой бывший клуб

05 августа 2024, 10:32 |
4247
3
Довбик обратился к Жироне и ее болельщикам после трансфера в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».

Артем впервые обратился к «Жироне» и ее болельщикам после трансфера в «Рому».

«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Жирона» за доверие ко мне и болельщиков за поддержку команды в трудное время. В этом году это было большое приключение, и я очень горжусь тем, что был маленькой частью этой истории. Команда с большим сердцем ❤️», – написал Довбик через социальные сети.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Артем Довбик Рома Рим Жирона Серия A чемпионат Италии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Maks23
Хоть кто-то вправил мозги ..обратиться к клубу который дал ему имя..
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+1
turist86
Пізно пити боржомі... слова про маленький клуб не пробачать 
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-4
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