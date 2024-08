Тоттенхэм может подписать известного в АПЛ нападающего

Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке привлек внимание «Тоттенхэма».

По информации известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб рассматривает возможность приобретения 26-летнего англичанина. Однако эта задача может оказаться непростой, так как «Борнмут» считает Соланке ключевым игроком и не планирует с ним расставаться.

В прошедшем сезоне Соланке принял участие в 42 матчах за «Борнмут», отметившись 21 забитым мячом и 4 голевыми передачами.

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Tottenham explore move for Dominic Solanke, he’s among targets for Spurs.



Difficult deal as he’s key player for #AFCB, no formal bid to Bournemouth so far.



Spurs exploring options to bring in new striker and potentially new winger, based on opportunities. pic.twitter.com/9MWzylUUjF