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Лига чемпионов
31 июля 2024, 19:47 | Обновлено 31 июля 2024, 20:12
4237
17

Стал известен состав Динамо на матч Лиги чемпионов против Партизана

Поединок пройдет на стадионе «Партизан» в Белграде

31 июля 2024, 19:47 | Обновлено 31 июля 2024, 20:12
4237
17
Стал известен состав Динамо на матч Лиги чемпионов против Партизана

31 июля состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев и «Партизан» Белград.

Поединок пройдет на стадионе Партизан в Белграде. Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче 23 июля в Люблине киевляне разгромили соперников со счётом 6:2.

В третьем раунде отбора ЛЧ победитель противостояния встретится с Рейнджерс (Шотландия).

Стал известен состав Динамо на матч Лиги чемпионов против Партизана

Динамо: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Караваев, Шапаренко, Буяльский, Пихаленок, Волошин, Ванат, Ярмоленко

Партизан: А.Йованович, Юрчевич, Маркович, Муякич, Филипович, Овусу, Захид, Калюлю, Го Ен Чжун, Лазаревич, Салданья

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Лига чемпионов Динамо Киев Партизан Белград Партизан - Динамо стартовые составы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 17
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Pixelman
Ого, без Бражка.. Націлились знову на розгром?)
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+3
Alexandr Ladizhenskiy
Дивно бачити в сьогоднішньому Динамо склад в котрому немає номінального опорника, але цікаво буде подивитися 
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+1
Dendi
А де буде трансляція?
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+1
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turist86
11 українців! САШО красава
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0
vovei
Я прибалдел. В старте Караваев. Это что-то с чем-то.
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0
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kluchka_vova
напрасно без опорника...
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0
avk2307
Старт дивний як на мене. Треба було перший тайм виходити з Бражко , а далі експерименти
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-1
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Golhrenshtanga
Караваева нужно использовать в качестве джокера,а не в старте
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-1
TarasTaras94
Без опорника?? Занадто щось сміливо 
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-2
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