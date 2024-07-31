31 июля состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев и «Партизан» Белград.

Поединок пройдет на стадионе Партизан в Белграде. Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

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В первом матче 23 июля в Люблине киевляне разгромили соперников со счётом 6:2.

В третьем раунде отбора ЛЧ победитель противостояния встретится с Рейнджерс (Шотландия).

Стал известен состав Динамо на матч Лиги чемпионов против Партизана

Динамо: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Караваев, Шапаренко, Буяльский, Пихаленок, Волошин, Ванат, Ярмоленко

Партизан: А.Йованович, Юрчевич, Маркович, Муякич, Филипович, Овусу, Захид, Калюлю, Го Ен Чжун, Лазаревич, Салданья