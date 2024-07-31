ВИДЕО. Провал в обороне Партизана. Ярмоленко вывел Динамо вперед в матче ЛЧ
Андрей отметился забитым мячом на 16-й минуте ответного поединка Q2 Лиги чемпионов
31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).
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Поединок проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Счет в матче на 16-й минуте открыл Андрей Ярмоленко после провала защитников сербского коллектива.
В первой игре подопечные Александра Шовковского разгромили соперников 6:2.
❗️ ВИДЕО. Провал в обороне Партизана. Ярмоленко вывел Динамо вперед в матче ЛЧ
ГОЛ! 0:1 Ярмоленко, 16 мин.
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