31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

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Поединок проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Счет в матче на 16-й минуте открыл Андрей Ярмоленко после провала защитников сербского коллектива.

В первой игре подопечные Александра Шовковского разгромили соперников 6:2.

❗️ ВИДЕО. Провал в обороне Партизана. Ярмоленко вывел Динамо вперед в матче ЛЧ

ГОЛ! 0:1 Ярмоленко, 16 мин.