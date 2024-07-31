Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Провал в обороне Партизана. Ярмоленко вывел Динамо вперед в матче ЛЧ
Лига чемпионов
31 июля 2024, 21:25 | Обновлено 31 июля 2024, 22:39
2714
0

ВИДЕО. Провал в обороне Партизана. Ярмоленко вывел Динамо вперед в матче ЛЧ

Андрей отметился забитым мячом на 16-й минуте ответного поединка Q2 Лиги чемпионов

31 июля 2024, 21:25 | Обновлено 31 июля 2024, 22:39
2714
0
ВИДЕО. Провал в обороне Партизана. Ярмоленко вывел Динамо вперед в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Счет в матче на 16-й минуте открыл Андрей Ярмоленко после провала защитников сербского коллектива.

В первой игре подопечные Александра Шовковского разгромили соперников 6:2.

❗️ ВИДЕО. Провал в обороне Партизана. Ярмоленко вывел Динамо вперед в матче ЛЧ

ГОЛ! 0:1 Ярмоленко, 16 мин.

По теме:
Партизан – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Ванат реализовал пенальти, забив 8-й гол Партизану за 2 поединка ЛЧ
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
видео голов и обзор Андрей Ярмоленко Динамо Киев Партизан Белград Партизан - Динамо Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 31 июля 2024, 08:45 0
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 31 июля 2024, 19:00 56
Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Не выпускать собаку из будки

Here we go от Романо по трансферу Довбика в Рому. Артем поставил лайк
Футбол | 31.07.2024, 21:59
Here we go от Романо по трансферу Довбика в Рому. Артем поставил лайк
Here we go от Романо по трансферу Довбика в Рому. Артем поставил лайк
5 вратарей, которые могут заменить Лунина в Реале
Футбол | 31.07.2024, 15:30
5 вратарей, которые могут заменить Лунина в Реале
5 вратарей, которые могут заменить Лунина в Реале
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Олимпийские игры | 31.07.2024, 21:01
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
31.07.2024, 09:53 4
Бокс
ФОТО. Аргентинская легенда и Беллингем встретились в ресторане
ФОТО. Аргентинская легенда и Беллингем встретились в ресторане
30.07.2024, 13:47 3
Футбол
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
30.07.2024, 08:31 2
Бокс
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
30.07.2024, 07:05 4
Бокс
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
29.07.2024, 20:05 11
Футбол
Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
29.07.2024, 21:04
Олимпийские игры
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
31.07.2024, 00:23 3
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры
31.07.2024, 04:40 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем