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Украина. Премьер лига
31 июля 2024, 21:19 | Обновлено 31 июля 2024, 21:26
1262
0

Жан ПЕДРОСО: «Львов – красивый город. Семья моего прадедушки – из Украины»

Львовские Карпаты усилились 20-летним бразильским центральным защитником

31 июля 2024, 21:19 | Обновлено 31 июля 2024, 21:26
1262
0
Жан ПЕДРОСО: «Львов – красивый город. Семья моего прадедушки – из Украины»
ФК Карпаты. Жан Педросо

Львовские Карпаты усилились 20-летним центральным бразильским защитником Жаном Педросо.

Новичок львов рассказал: «Я с детства увлекаюсь футболом. По позиции я являюсь центральным защитником, но при необходимости могу сыграть немного выше в полузащите или в качестве правого латераля. Никогда раньше я не выступал за пределами Бразилии, но переход в Карпаты – особый момент, ведь семья моего прадедушки – из Украины. Я знаю, что Львов – очень красивый город.

Новичок зелено-белых вместе со Стенио выступал за юношескую сборную Бразилии U-20, с которой в 2023 году выиграл чемпионат CONMEBOL. Также Жан Педрозу принял участие с бразильской сборной в молодежном чемпионате мира.

Жан Педросо: «Перед поездкой во Львов я общался со Стенио. Думаю, он поможет мне адаптироваться к новому коллективу. Очень рад возможности попробовать себя в Карпатах».

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Николай Степанюк Источник: ФК Карпаты Львов
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