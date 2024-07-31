Жан ПЕДРОСО: «Львов – красивый город. Семья моего прадедушки – из Украины»
Львовские Карпаты усилились 20-летним бразильским центральным защитником
Львовские Карпаты усилились 20-летним центральным бразильским защитником Жаном Педросо.
Новичок львов рассказал: «Я с детства увлекаюсь футболом. По позиции я являюсь центральным защитником, но при необходимости могу сыграть немного выше в полузащите или в качестве правого латераля. Никогда раньше я не выступал за пределами Бразилии, но переход в Карпаты – особый момент, ведь семья моего прадедушки – из Украины. Я знаю, что Львов – очень красивый город.
Новичок зелено-белых вместе со Стенио выступал за юношескую сборную Бразилии U-20, с которой в 2023 году выиграл чемпионат CONMEBOL. Также Жан Педрозу принял участие с бразильской сборной в молодежном чемпионате мира.
Жан Педросо: «Перед поездкой во Львов я общался со Стенио. Думаю, он поможет мне адаптироваться к новому коллективу. Очень рад возможности попробовать себя в Карпатах».
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