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Германия
31 июля 2024, 21:18 | Обновлено 31 июля 2024, 21:19
3097
0

Клопп сделал заявление. Неужели завершил карьеру?

Последним клубом немецкого тренера был «Ливерпуль»

31 июля 2024, 21:18 | Обновлено 31 июля 2024, 21:19
3097
0
Клопп сделал заявление. Неужели завершил карьеру?
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный немецкий тренер Юрген Клопп объявил о завершении своей тренерской карьеры.

«На сегодня я завершил свою тренерскую карьеру. Я не ушел по собственной инициативе, это было общее решение. Я ищу тишину и покой, сейчас я на 100% нашел это, и наслаждаюсь. Просто пора отойти в сторону и отдохнуть.

Я слишком молод, чтобы только играть в падел-теннис и играть с внуками. Буду ли я снова тренером? В этот момент я исключил бы такую ​​возможность. Посмотрим, какой будет ситуация по этому поводу через несколько месяцев. Пока ничего не намечается».

В свей карьере Юрген наибольшего успеха достиг, тренируя «Ливерпуль» и дортмундскую «Боруссию».

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Юрген Клопп Ливерпуль тренеры
Алексей Тиньков Источник: ESPN
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