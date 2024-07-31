Клопп сделал заявление. Неужели завершил карьеру?

Известный немецкий тренер Юрген Клопп объявил о завершении своей тренерской карьеры.

«На сегодня я завершил свою тренерскую карьеру. Я не ушел по собственной инициативе, это было общее решение. Я ищу тишину и покой, сейчас я на 100% нашел это, и наслаждаюсь. Просто пора отойти в сторону и отдохнуть.

Я слишком молод, чтобы только играть в падел-теннис и играть с внуками. Буду ли я снова тренером? В этот момент я исключил бы такую ​​возможность. Посмотрим, какой будет ситуация по этому поводу через несколько месяцев. Пока ничего не намечается».

В свей карьере Юрген наибольшего успеха достиг, тренируя «Ливерпуль» и дортмундскую «Боруссию».