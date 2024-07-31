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Англия
31 июля 2024, 21:36 | Обновлено 31 июля 2024, 21:52
567
0

Манчестер Сити заплатит более 2 миллионов фунтов штрафов

«Горожане» оштрафованы за задержки матчей

31 июля 2024, 21:36 | Обновлено 31 июля 2024, 21:52
567
0
Манчестер Сити заплатит более 2 миллионов фунтов штрафов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» заплатит штрафы на общую сумму более двух миллионов фунтов стерлингов за задержку матчей АПЛ в прошлом и позапрошлом сезонах.

В сезоне 2023/24 «горожане» задерживали матчи 14 раз, а в сезоне 2022/23 – 8 раз. В основном «Сити» с задержкой выходил на второй тайм, но были случаи, когда команда опаздывала на начало встречи.

Минимальный штраф, которы АПЛ наложила на «Манчестер Сити», составляет 10 тысяч фунтов, максимальный – 200 тысяч фунтов. А самая длительная задержка составила 2 минуты и 35 секунд.

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Олександр Шарадкін Источник
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