Манчестер Сити заплатит более 2 миллионов фунтов штрафов

«Манчестер Сити» заплатит штрафы на общую сумму более двух миллионов фунтов стерлингов за задержку матчей АПЛ в прошлом и позапрошлом сезонах.

В сезоне 2023/24 «горожане» задерживали матчи 14 раз, а в сезоне 2022/23 – 8 раз. В основном «Сити» с задержкой выходил на второй тайм, но были случаи, когда команда опаздывала на начало встречи.

Минимальный штраф, которы АПЛ наложила на «Манчестер Сити», составляет 10 тысяч фунтов, максимальный – 200 тысяч фунтов. А самая длительная задержка составила 2 минуты и 35 секунд.