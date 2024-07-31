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  4. Когда Довбик станет игроком Ромы? Авторитетный инсайдер раскрыл точную дату
Италия
31 июля 2024, 21:01 |
621
1

Когда Довбик станет игроком Ромы? Авторитетный инсайдер раскрыл точную дату

В четверг, 1 августа, Артем прибудет в Рим из Жироны для подписания контракта с итальянцами

31 июля 2024, 21:01 |
621
1
Когда Довбик станет игроком Ромы? Авторитетный инсайдер раскрыл точную дату
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 1 августа, 27-летний украинский форвард Артем Довбик подпишет контракт с римской «Ромой».

Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио. По информации источника, «волки» достигли соглашения с «Жироной» о переходе лучшего бомбардира Ла Лиги 2023/24.

31 июля спортивный директор «Ромы» Флоран Гисольфи прилетел в Каталонию для обсуждения деталей сделки с руководством «красно-белых». Переговоры прошли успешно и в четверг Гисольфи вместе с Довбиком прибудет в столицю Италии.

«Джаллоросси» достигли соглашения с испанским клубом на основе 33-34 миллионов евро + бонусы и 10% на будущую перепродажу.

Контракт Артема с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.

Ранее стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в «Атлетико» Мадрид.

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Джанлука Ди Марцио Артем Довбик Рома Рим Жирона трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Даниил Агарков Источник: Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 1
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SuperMario
Всегда было плевать на Римское дерби,хотя оно очень упорное и интересное,теперь хоть будет за кого в нем болеть... Удачи Артему,очень надеюсь,что он не Мичу окажется..
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