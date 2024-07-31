Когда Довбик станет игроком Ромы? Авторитетный инсайдер раскрыл точную дату

В четверг, 1 августа, 27-летний украинский форвард Артем Довбик подпишет контракт с римской «Ромой».

Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио. По информации источника, «волки» достигли соглашения с «Жироной» о переходе лучшего бомбардира Ла Лиги 2023/24.

31 июля спортивный директор «Ромы» Флоран Гисольфи прилетел в Каталонию для обсуждения деталей сделки с руководством «красно-белых». Переговоры прошли успешно и в четверг Гисольфи вместе с Довбиком прибудет в столицю Италии.

«Джаллоросси» достигли соглашения с испанским клубом на основе 33-34 миллионов евро + бонусы и 10% на будущую перепродажу.

Контракт Артема с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.

Ранее стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в «Атлетико» Мадрид.