Когда Довбик станет игроком Ромы? Авторитетный инсайдер раскрыл точную дату
В четверг, 1 августа, Артем прибудет в Рим из Жироны для подписания контракта с итальянцами
В четверг, 1 августа, 27-летний украинский форвард Артем Довбик подпишет контракт с римской «Ромой».
Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио. По информации источника, «волки» достигли соглашения с «Жироной» о переходе лучшего бомбардира Ла Лиги 2023/24.
31 июля спортивный директор «Ромы» Флоран Гисольфи прилетел в Каталонию для обсуждения деталей сделки с руководством «красно-белых». Переговоры прошли успешно и в четверг Гисольфи вместе с Довбиком прибудет в столицю Италии.
«Джаллоросси» достигли соглашения с испанским клубом на основе 33-34 миллионов евро + бонусы и 10% на будущую перепродажу.
Контракт Артема с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.
Ранее стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в «Атлетико» Мадрид.
Le cifre: https://t.co/dHTruNb6s5— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 31, 2024
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