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Испания
31 июля 2024, 21:22 | Обновлено 31 июля 2024, 21:37
1776
9

Источник: Барселона намерена купить Холанда нынешним летом

Согласие форварда на переход уже есть

31 июля 2024, 21:22 | Обновлено 31 июля 2024, 21:37
1776
9
Источник: Барселона намерена купить Холанда нынешним летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Испанская «Барселона» нынешним летом собирается приобрести форварда английского «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, сообщает журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо.

Как сообщается, клубы уже начали переговоры. «Блауграна» собирается выплатить клаусулу Холанда в сумме 100 миллионов евро. Сам норвежец дал свое согласие на переход еще несколько месяцев назад.

В сезоне 2023/24 в составе «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сыграл 45 матчей, в которых забил 38 голов и сделал шесть результативных передач.

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Английская Премьер-лига Манчестер Сити Ла Лига Барселона Эрлинг Холанд X (Twitter)
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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Комментарии 9
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DaVinci
Барселона зараз може купити труси Холанда. І не більше. Годі писати всяку фігню 
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+9
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Dfs2262ar
Вони зарплату месі не потягнули! Про які 100 млн можна казати?)) Та ще й ЗП має бути більше за англійців))
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+3
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Dnipro87
Місяць тому писали , що після завершення контракту з сіті , Холланд перейде в реал. І теж все узгодили.  Робота така - видумувати новини ?
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+2
Remark
По губам вона має, а не купити Холанда😁 Таке вже напишуть, шо тризда.
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+1
T-800
да и не нужна нам эта палка, горьким опытом Левандовскиибрагимовичем должны быть научены. Созидать еще нужно хотя бы на уровне Вильи, Педро ... Анри
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0
T-800
"не потянет" и "никто туда ни пайдет"
это наверное все те идиоты, которые писали раньше, что Месси без Иньесты с Хави ничего не выиграет. Но я еще раз напомню, что Иньеста без Месси и Хави выиграл только там что-то в Японии (Кубок Императора?), а Хави без Иньесты и Месси покорял верблюжью лигу, не более 
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0
tato88
100млн? щось мало, знову мутки якісь, якщо правда
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0
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