Источник: Барселона намерена купить Холанда нынешним летом

Испанская «Барселона» нынешним летом собирается приобрести форварда английского «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, сообщает журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо.

Как сообщается, клубы уже начали переговоры. «Блауграна» собирается выплатить клаусулу Холанда в сумме 100 миллионов евро. Сам норвежец дал свое согласие на переход еще несколько месяцев назад.

В сезоне 2023/24 в составе «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сыграл 45 матчей, в которых забил 38 голов и сделал шесть результативных передач.