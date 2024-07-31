Источник: Барселона намерена купить Холанда нынешним летом
Согласие форварда на переход уже есть
Испанская «Барселона» нынешним летом собирается приобрести форварда английского «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, сообщает журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо.
Как сообщается, клубы уже начали переговоры. «Блауграна» собирается выплатить клаусулу Холанда в сумме 100 миллионов евро. Сам норвежец дал свое согласие на переход еще несколько месяцев назад.
В сезоне 2023/24 в составе «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сыграл 45 матчей, в которых забил 38 голов и сделал шесть результативных передач.
🚨💣 EXCLUSIVA MUNDIAL 🚨💣— François Gallardo (@F_GallardoTV) July 31, 2024
INFORMACIÓN UNICA
El Barça inició ayer conversaciones con el Manchester City para la compra de Erling Haaland.
Cuentan con el “SÍ” del jugador desde hace meses.
Quieren pagar la cláusula de 100 millones de euros ESTE VERANO.
¡Fin boom, al lío! 👉🏼💣 pic.twitter.com/EgJYSuKRY7
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это наверное все те идиоты, которые писали раньше, что Месси без Иньесты с Хави ничего не выиграет. Но я еще раз напомню, что Иньеста без Месси и Хави выиграл только там что-то в Японии (Кубок Императора?), а Хави без Иньесты и Месси покорял верблюжью лигу, не более