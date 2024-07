Сколько матчей без трофеев? Грустная статистика Гарри Кейна

Сборная Англии проиграла финал чемпионата Европы Испании, а форвард Гарри Кейн продлил грустную для себя статистику без командных трофеев в карьере.

Кейн на профессиональном уровне провел 643 матча, забил 403 гола, трижды был лучшим бомбардиром сезона АПЛ, один раз был лучшим бомбардиром Бундеслиги и отметился другими индивидуальными наградами.

Дважды был в финалах Евро, но дважды уступил. Прервется ли неудачная серия бомбардира «Баварии» в новом сезоне?

Harry Kane's career by numbers:



643 games

406 goals

3x PL Golden Boot

1x PL Playmaker Award

1x UCL Golden Boot

1x World Cup Golden Boot

1x Torjägerkanone

1x European Golden Shoe

1x European Championship Golden Boot



He would trade it all for a team trophy. 😩#EURO2024 pic.twitter.com/GS5LnJ8BFY