Итальянцы установили на Уимблдоне национальный рекорд

Представители Италии Жасмин Паолини, Лоренцо Музетти и Янник Синнер стали участниками 1/4 финала Уимблдонского турнира в одиночном разряде.

Это первый случай в Открытой эре, когда сразу три теннисистки и теннисиста из Италии достигли четвертьфинальной стадии на одном турнире серии Grand Slam. Уимблдон-2024 стал для итальянцев историческим.

Ранее сообщалось, что Паолини на Уимблдоне-2024 отметилась высшим национальным достижением.

1 - Three Italian players (Jasmine #Paolini, Lorenzo #Musetti and Jannik #Sinner) have made Singles quarter-finals in the same Grand Slam event for the first time in the Open Era. Generation. pic.twitter.com/6nNKktYNAc