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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 00:47 | Обновлено 15 июня 2024, 00:48
209
0

Назван лучший игрок стартового матча Евро-2024 между Германией и Шотландией

Полузащитник Джамал Мусиала получил памятный приз

15 июня 2024, 00:47 | Обновлено 15 июня 2024, 00:48
209
0
Назван лучший игрок стартового матча Евро-2024 между Германией и Шотландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене прошел матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

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Немцы уничтожили соперника, отгрузив 5 мячей. Голами в первом тайме отличились Флориан Вирц, Дажамал Мусиала и Кай Хаверц. После перерыва 4-й мяч провел Никлас Фюллкруг. Гол престижа для шотландцев помог забить Антонио Рюдигер (автогол). Точку поставил Эмре Джан (5:1).

Полузащитник Джамал Мусиала, автор второго гола, получил памятный приз лучшему игроку матча.

Евро-2024. Группа A. 1-й тур, 14 июня, Мюнхен

Германия – Шотландия – 5:1

Голы: Вирц, 10, Мусиала, 19, Хаверц, 45+1 (пен), Фюллкруг, 68, Эмре Джан, 90+3 – Рюдигер, 87 (автогол)

Удаление: Портеус, 44 (Шотландия)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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