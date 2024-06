Брайтон нашел преемника Де Дзерби. Он установит интересный рекорд

Английский клуб «Брайтон» определился с новым главным тренером.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «чаек» возглавит немецкий специалист Фабиан Хюрцелер, который до этого тренировал «Санкт-Паули». Хюрцелеру лишь 31 год и он станет самым молодым тренером в истории АПЛ. Контракт тренера с «Брайтоном» будет рассчитан до июня 2027 года.

В марте на фоне успешных выступлений «Санкт-Паули» клуб продлил контракт тренера, поэтому «Брайтону» придется заплатить компенсацию.



Напомним, «Брайтон» недавно покинул итальянский наставник Роберто Де Дзерби.

