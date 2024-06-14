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  4. Брайтон нашел преемника Де Дзерби. Он установит интересный рекорд
Англия
14 июня 2024, 22:43 | Обновлено 14 июня 2024, 22:54
843
1

Брайтон нашел преемника Де Дзерби. Он установит интересный рекорд

Английский клуб возглавит Фабиан Хюрцелер

14 июня 2024, 22:43 | Обновлено 14 июня 2024, 22:54
843
1
Брайтон нашел преемника Де Дзерби. Он установит интересный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Хюрцелер

Английский клуб «Брайтон» определился с новым главным тренером.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «чаек» возглавит немецкий специалист Фабиан Хюрцелер, который до этого тренировал «Санкт-Паули». Хюрцелеру лишь 31 год и он станет самым молодым тренером в истории АПЛ. Контракт тренера с «Брайтоном» будет рассчитан до июня 2027 года.

В марте на фоне успешных выступлений «Санкт-Паули» клуб продлил контракт тренера, поэтому «Брайтону» придется заплатить компенсацию.

Напомним, «Брайтон» недавно покинул итальянский наставник Роберто Де Дзерби.

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Санкт-Паули чемпионат Англии по футболу назначение тренера Брайтон чемпионат Германии по футболу Фабрицио Романо
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Брайтон просто рекорд хочет поставить 
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