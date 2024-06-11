Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кот-д'Ивуар U-20 – Украина U-23. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Кот-д`Ивуар U20
16.06.2024 19:15 - : -
УКРАИНА U23
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
11 июня 2024, 00:39 | Обновлено 11 июня 2024, 00:50
191
0

Кот-д'Ивуар U-20 – Украина U-23. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июня в 19:15 финальный матч турнира Мориса Ревелло

11 июня 2024, 00:39 | Обновлено 11 июня 2024, 00:50
191
0
Кот-д'Ивуар U-20 – Украина U-23. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

16 июня в 19:15 состоится финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции сыграют победители групп – сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0) и взяла верх над Панамой U-23 (2:0) и Японией U-19 (2:1). Сборная Украины заняла первое место в группе B с 12 очками из 12 возможных.

Победители групп проведут финальный стыковой матч. Сине-желтые сыграют в финале против команды Кот-д'Ивуара U-20, которая досрочно выиграла группу A.

Кот-д'Ивуар U-20 – Украина U-23. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

По теме:
Стало известно, с кем сыграет Украина U-23 в финале турнира во Франции
Украина U-23 – Япония U-19 – 2:1. Дубль Велетня. Видео голов и обзор
Дубль Велетня. Украина U-23 одолела японцев и вышла в финал турнира Ревелло
Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло смотреть онлайн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕФЕРИН: «Мы уже обсуждали вопрос допуска юношеских сборных россии»
Футбол | 10 июня 2024, 20:54 12
ЧЕФЕРИН: «Мы уже обсуждали вопрос допуска юношеских сборных россии»
ЧЕФЕРИН: «Мы уже обсуждали вопрос допуска юношеских сборных россии»

Президент УЕФА хочет вернуть страну-агрессора на международные турниры

Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
Бокс | 10 июня 2024, 02:01 14
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?

Реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде

Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Футбол | 10.06.2024, 03:01
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Бокс | 10.06.2024, 04:12
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Товарищеские матчи. Польша обыграла Турцию, Нидерланды разгромили Исландию
Футбол | 10.06.2024, 23:59
Товарищеские матчи. Польша обыграла Турцию, Нидерланды разгромили Исландию
Товарищеские матчи. Польша обыграла Турцию, Нидерланды разгромили Исландию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
10.06.2024, 01:12
Футбол
Малиновский назвал самого выносливого игрока сборной Украины
Малиновский назвал самого выносливого игрока сборной Украины
09.06.2024, 16:20
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
10.06.2024, 02:32
Бокс
Символическая сборная УПЛ-2023/24: три легионера и восемь украинцев
Символическая сборная УПЛ-2023/24: три легионера и восемь украинцев
09.06.2024, 13:20 56
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 26
Футбол
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
10.06.2024, 10:21 8
Футбол
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
10.06.2024, 11:22 4
Бокс
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
10.06.2024, 05:31 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем