Мяч Месси, гол и автогол Суареса. Интер Майами спасся в матче-триллере

В ночь на 2 июня состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Сент-Луис Сити. Игра завершилась со счетом 3:3.

У «цаплей» голы забили Лионель Месси (25), Луис Суарес (45+2), а ничью вырвал на 87-й Жорди Альба. Левый защитник из Испании также отметился ассистами и на Лионеля, и на Луиса.

У гостей отличились Крис Дуркин (15) и Индиана Вассильев (41). Еще один мяч в свои ворота оформил Суарес (69).

Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов вышел на поле с первых минут и был заменен в перерыве на Райана Сэйлора.

Сейчас клуб Дэвида Бекхэма занимает первое место в таблице Восточной конференции MLS после 18 сыгранных поединков с 35 очками. У ближайшего преследователя «Цинциннати» 33 пункта и 2 игры в запасе.

MLS. 1–2 июня

Интер Майами – Сент-Луис Сити – 3:3

Голы: Месси, 25, Суарес, 45+2, Альба, 87 – Дуркин, 15, Вассильев, 41, Суарес, 69 (автогол)

ГОЛ! 0:1 Дуркин, 15 мин.

OMG 😱 What a turn into a banger for Chris Durkin!@stlCITYsc opens the scoring against Inter Miami. pic.twitter.com/9863wxikzD — Major League Soccer (@MLS) June 2, 2024

ГОЛ! 1:1 Месси, 25 мин.

Vintage Leo 🐐



Messi to Jordi Alba back to Messi for his 12th goal of the season! pic.twitter.com/2ZbHNTJtf3 — Major League Soccer (@MLS) June 2, 2024

ГОЛ! 1:2 Вассильев, 41 мин.

Respect Indiana Vassilev 🫡



Scored against his former team Inter Miami to take the lead and doesn't celebrate. pic.twitter.com/zhIazdZOMR — Major League Soccer (@MLS) June 2, 2024

ГОЛ! 2:2 Суарес, 45+2 мин.

Beautiful build up results with a Luis Suarez goal. 👏



Messi to Jordi Alba to Luis Suarez. pic.twitter.com/XWBDsjOJgz — Major League Soccer (@MLS) June 2, 2024

ГОЛ! 2:3 Суарес, 69 мин. (автогол)

ГОЛ! 3:3 Альба, 87 мин.

Jordi Alba scores the equalizer late for @InterMiamiCF. 🇪🇸 pic.twitter.com/8CCq9YRuSQ — Major League Soccer (@MLS) June 2, 2024

Ending the match with a well-fought draw 👊 pic.twitter.com/swGg6T0WZu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 2, 2024