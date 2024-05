Стало известно, кто возглавит Барселону после официального увольнения Хави

44-летний испанский специалист Хави официально уволен с должности главного тренера каталонской «Барселоны»

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, немецкий специалист Ханс-Дитер Флик в ближайшее время станет новым главным тренером каталонского клуба.

Флик занимал пост главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. Немецкий гранд под его руководством выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и два раза чемпионат Германии. Последним местом работы Ханса-Дитера была немецкая сборная, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.

