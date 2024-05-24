Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто возглавит Барселону после официального увольнения Хави
Испания
24 мая 2024, 15:14 |
1276
0

Стало известно, кто возглавит Барселону после официального увольнения Хави

Новым наставником клуба станет Ханс-Дитер Флик

24 мая 2024, 15:14 |
1276
0
Стало известно, кто возглавит Барселону после официального увольнения Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

44-летний испанский специалист Хави официально уволен с должности главного тренера каталонской «Барселоны»

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, немецкий специалист Ханс-Дитер Флик в ближайшее время станет новым главным тренером каталонского клуба.

Флик занимал пост главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. Немецкий гранд под его руководством выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и два раза чемпионат Германии. Последним местом работы Ханса-Дитера была немецкая сборная, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Хави уволен с должности главного тренера Барселоны 
Жирона – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Романо: клубы АПЛ интересуются украинским вингером
Ханс-Дитер Флик Барселона Хави чемпионат Испании по футболу Ла Лига назначение тренера Фабрицио Романо
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 24 мая 2024, 09:08 3
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Президент Ингульца: «Я ох**вший от судейства. Почему раньше нельзя было?»
Футбол | 24 мая 2024, 11:10 10
Президент Ингульца: «Я ох**вший от судейства. Почему раньше нельзя было?»
Президент Ингульца: «Я ох**вший от судейства. Почему раньше нельзя было?»

Поворознюк доволен работой арбитров в Первой лиге

У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
Бокс | 23.05.2024, 20:09
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
«Была встреча». Шевченко раскрыл детали разговора с Павелком
Футбол | 24.05.2024, 14:09
«Была встреча». Шевченко раскрыл детали разговора с Павелком
«Была встреча». Шевченко раскрыл детали разговора с Павелком
Промоутер Джошуа рассказал, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Бокс | 23.05.2024, 19:31
Промоутер Джошуа рассказал, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Промоутер Джошуа рассказал, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
22.05.2024, 12:45 4
Бокс
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
23.05.2024, 08:19 3
Футбол
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
22.05.2024, 13:59 3
Бокс
Сколько стоит сыграть в FIFA с легендой? Милевский установил свои расценки
Сколько стоит сыграть в FIFA с легендой? Милевский установил свои расценки
22.05.2024, 21:50 7
Футбол
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
23.05.2024, 10:38 6
Бокс
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
22.05.2024, 23:54 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем