Стало известно, кто возглавит Барселону после официального увольнения Хави
Новым наставником клуба станет Ханс-Дитер Флик
44-летний испанский специалист Хави официально уволен с должности главного тренера каталонской «Барселоны»
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, немецкий специалист Ханс-Дитер Флик в ближайшее время станет новым главным тренером каталонского клуба.
Флик занимал пост главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. Немецкий гранд под его руководством выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и два раза чемпионат Германии. Последним местом работы Ханса-Дитера была немецкая сборная, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.
🚨🔵🔴 BREAKING: Xavi has been sacked, also directly informed today by Barcelona president Joan Laporta.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2024
Hansi Flick, set to become new Barça head coach soon. 🇩🇪 pic.twitter.com/srnzInY9JO
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