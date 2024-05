Джокович выиграл 1100-й матч в карьере в свой 37-й день рождения

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 250 в Женеве (Швейцария).

В 1/8 финала серб переиграл Янника Ханфманна (Германия, ATP 85) за 1 час и 30 минут.

АТР 250 Женева. Грунт. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Янник Ханфманн (Германия) – 6:3, 6:3

Это была первая встреча соперников.

В следующем раунде Новак сыграет либо против Дениса Шаповалова, либо против Талона Грикспора.

22 мая 2024 году Джокович отпраздновал 37-й день рождения.

Кроме того, Новак выиграл 1100-й матч в карьере. Больше викторий в истории только у двух теннисистов: Джимми Конорса (1274) и Роджера Федерера (1251).

Winning is a habit 🤩 @DjokerNole records his 1100th win on the ATP Tour! pic.twitter.com/vVU5PlYQ7s — Tennis TV (@TennisTV) May 22, 2024

Winning on your birthday like... 😃@DjokerNole defeats Hanfmann 6-3 6-3 for the ultimate birthday gift! #ATPGVA pic.twitter.com/YTteYi9FwW — Tennis TV (@TennisTV) May 22, 2024