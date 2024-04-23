Плюс одна звезда. Именитый французский форвард стал игроком клуба МЛС

Именитый французский нападающий «Милана» Оливье Жиру покинет итальянский клуб.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Жиру подписал контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес». Инсайдер отмечает, что французский голеадор станет игроком калифорнийского клуба на правах свободного агента, а его контракт с «Лос-Анджелесом» будет действовать до декабря 2025 года.

В этом сезоне Жиру отыграл за «Милан» 42 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач. Ранее Оливье отклонил предложение из Саудовской Аравии.