Плюс одна звезда. Именитый французский форвард стал игроком клуба МЛС

Именитый французский нападающий «Милана» Оливье Жиру покинет итальянский клуб.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Жиру подписал контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес». Инсайдер отмечает, что французский голеадор станет игроком калифорнийского клуба на правах свободного агента, а его контракт с «Лос-Анджелесом» будет действовать до декабря 2025 года.

В этом сезоне Жиру отыграл за «Милан» 42 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач. Ранее Оливье отклонил предложение из Саудовской Аравии.

🟡⚫️🇺🇸 Olivier Giroud signs contracts as new LAFC player, ready for MLS new chapter after verbal agreement reached in March!



Contract until December 2025 set to be sealed in the next hours.



Giroud will leave AC Milan as free agent.



Here we go, confirmed 🔐🇫🇷 pic.twitter.com/3vvpF2GH3h