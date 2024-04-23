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Италия
23 апреля 2024, 23:01 | Обновлено 23 апреля 2024, 23:57
1080
0

Плюс одна звезда. Именитый французский форвард стал игроком клуба МЛС

Оливье Жиру подписал контракт с клубом «Лос-Анджелес»

23 апреля 2024, 23:01 | Обновлено 23 апреля 2024, 23:57
1080
0
Плюс одна звезда. Именитый французский форвард стал игроком клуба МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Именитый французский нападающий «Милана» Оливье Жиру покинет итальянский клуб.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Жиру подписал контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес». Инсайдер отмечает, что французский голеадор станет игроком калифорнийского клуба на правах свободного агента, а его контракт с «Лос-Анджелесом» будет действовать до декабря 2025 года.

В этом сезоне Жиру отыграл за «Милан» 42 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач. Ранее Оливье отклонил предложение из Саудовской Аравии.

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Дмитро Олійник Источник: Фабрицио Романо
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