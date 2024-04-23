Плюс одна звезда. Именитый французский форвард стал игроком клуба МЛС
Оливье Жиру подписал контракт с клубом «Лос-Анджелес»
Именитый французский нападающий «Милана» Оливье Жиру покинет итальянский клуб.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Жиру подписал контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес». Инсайдер отмечает, что французский голеадор станет игроком калифорнийского клуба на правах свободного агента, а его контракт с «Лос-Анджелесом» будет действовать до декабря 2025 года.
В этом сезоне Жиру отыграл за «Милан» 42 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач. Ранее Оливье отклонил предложение из Саудовской Аравии.
🟡⚫️🇺🇸 Olivier Giroud signs contracts as new LAFC player, ready for MLS new chapter after verbal agreement reached in March!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024
Contract until December 2025 set to be sealed in the next hours.
Giroud will leave AC Milan as free agent.
Here we go, confirmed 🔐🇫🇷 pic.twitter.com/3vvpF2GH3h
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