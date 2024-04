Сын Шевченко забил гол и отдал ассист за Уотфорд в финале молодежного кубка

17-летний сын президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан показывает удачную игру за молодежную команду «Уотфорда» U-17.

16 апреля юный Шевченко провел очередной гол за молодежную команду «Уотфорда» в финальном матче Кубка лиги профессионального развития U-17 против сверстников с «Флитвуда», Кристиан к голу в этом матче добавил также и результативную передачу.

Однако действия Шевченко-младшего не помогли «Уотфорду» выиграть трофей, команда проиграла со счетом 2:3.

Ранее Кристиан Шевченко поделился эмоциями от дебюта за сборную Украины.

Shevchenko turns provider, finding Massiah-Edwards with a pass across goal, and today's skipper makes no mistake with the finish! 👊 ⏱ 30’ 🐟 2-2 🐝 #WatfordFC https://t.co/7ORlm2vI3c

Shevchenko gets on the end of a loose ball, gets it around the goalkeeper and slots home!



⏱ 10’

🐟 0-1 🐝#WatfordFC https://t.co/OuklvVQC5k