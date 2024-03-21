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Молодежные турниры
21 марта 2024, 01:21 | Обновлено 21 марта 2024, 01:22
326
0

Кристиан Шевченко поделился эмоциями от дебюта за сборную Украины

Сын легенды украинского футбола гордится этим достижением

21 марта 2024, 01:21 | Обновлено 21 марта 2024, 01:22
326
0
Кристиан Шевченко поделился эмоциями от дебюта за сборную Украины
instagram.com/andriyshevchenko

Юношеская сборная Украины U-19 победила Северную Македонию (2:0) в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19. В этой встрече за национальную команду дебютировал Кристиан Шевченко, сын президента УАФ Андрея Шевченко. Юный футболист доволен этим достижением.

«Безусловно, это были 2 дня хорошие с командой и тренерским штабом. Они были очень радушны и поддерживали меня.

Прекрасное начало турнира с победы, команда показала очень хорошую игру, и мы заработали 3 очка.

В заключение, я очень горжусь тем, что дебютировал в международном матче за сборную Украины, и с нетерпением жду следующих двух игр», – заявил Кристиан Шевченко.

Андрей Шевченко дал свою оценку дебюту сына.

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Источник Sport.ua
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