Кристиан Шевченко поделился эмоциями от дебюта за сборную Украины
Сын легенды украинского футбола гордится этим достижением
Юношеская сборная Украины U-19 победила Северную Македонию (2:0) в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19. В этой встрече за национальную команду дебютировал Кристиан Шевченко, сын президента УАФ Андрея Шевченко. Юный футболист доволен этим достижением.
«Безусловно, это были 2 дня хорошие с командой и тренерским штабом. Они были очень радушны и поддерживали меня.
Прекрасное начало турнира с победы, команда показала очень хорошую игру, и мы заработали 3 очка.
В заключение, я очень горжусь тем, что дебютировал в международном матче за сборную Украины, и с нетерпением жду следующих двух игр», – заявил Кристиан Шевченко.
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