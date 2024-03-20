Шевченко оценил матч Украины U-19, в котором дебютировал его сын
Президент УАФ поблагодарил тренера и поздравил Кристиана Шевченко
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины U-19 над сверстниками из Северной Македонии (2:0):
«Какая игра! Поздравляю нашу юношескую сборную U-19 с победой над Северной Македонией. Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе! Спасибо Дмитрию Михайленко и его ребятам.
Особая радость – поздравить игрока под номером 7 (Кристиан Шевченко – прим.) с дебютом в юношеской сборной».
Далее сборная Украины U-19 сыграет против сверстников из Латвии (23 марта) и Швейцарии (26 марта).
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