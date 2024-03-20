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  4. Шевченко оценил матч Украины U-19, в котором дебютировал его сын
Молодежные турниры
20 марта 2024, 18:07 |
2830
5

Шевченко оценил матч Украины U-19, в котором дебютировал его сын

Президент УАФ поблагодарил тренера и поздравил Кристиана Шевченко

20 марта 2024, 18:07 |
2830
5
Шевченко оценил матч Украины U-19, в котором дебютировал его сын
Facebook. Кристиан и Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины U-19 над сверстниками из Северной Македонии (2:0):

«Какая игра! Поздравляю нашу юношескую сборную U-19 с победой над Северной Македонией. Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе! Спасибо Дмитрию Михайленко и его ребятам.

Особая радость – поздравить игрока под номером 7 (Кристиан Шевченко – прим.) с дебютом в юношеской сборной».

Далее сборная Украины U-19 сыграет против сверстников из Латвии (23 марта) и Швейцарии (26 марта).

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Max-Morlock
Успехов парню.  В Италии таким не удивишь.
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Dfs2262ar
ФУ! Як це кумівство вже задовбало!!!
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