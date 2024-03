Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й на Валери.

За поединок Артем оформил дубль, отличившись с пенальти и после передачи Кристиана Португеса.

Довбик забил 15-й и 16-й гол в сезоне чемпионата Испании 2023/24. Таким образом Довбик стал вторым игроком в истории «Жироны», котором удалось забить 15+ голов за одну кампании Ла Лиги.

Ранее это делал только Кристиан Стуани: 21 мяч в сезоне 2017/18 и 19 в сезоне 2018/19.

16 - Artem Dovbyk is the second Girona player to reach 15 goals in same LaLiga season (16) after Cristhian Stuani (21 in 2017/18 and 19 in 2018/19). Reincarnation. pic.twitter.com/K1AGab2CCe