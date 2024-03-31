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  4. Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Испания
31 марта 2024, 21:38 |
3081
2

Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса

Артем дважды отличился в матче с зелено-белых и помог команде победить со счетом 3:2

31 марта 2024, 21:38 |
3081
2
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й на Валери.

За поединок Артем оформил дубль, отличившись с пенальти и после передачи Кристиана Португеса.

Довбик забил 15-й и 16-й гол в сезоне чемпионата Испании 2023/24. Таким образом Довбик стал вторым игроком в истории «Жироны», котором удалось забить 15+ голов за одну кампании Ла Лиги.

Ранее это делал только Кристиан Стуани: 21 мяч в сезоне 2017/18 и 19 в сезоне 2018/19.

ГОЛ! 1:0 Довбик, 36 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Довбик, 65 мин.

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Артем Довбик Кристиан Стуани Жирона Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Стуани забил 21 в Ла Лиге, Довбику еще есть куда расти.
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