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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 16:33 |
67
0

Колос – Петровац – 3:0. Уверенная победа на сборах. Видео голов и обзор

«Колос» разобрался с черногорским клубом

03 февраля 2025, 16:33 |
67
0
Колос – Петровац – 3:0. Уверенная победа на сборах. Видео голов и обзор
ФК Колос

«Колос» в воскресенье, 2 февраля, провел два спарринга. В первом из них украинский клуб встречался с командой «Cлога Добой» (Босния и Герцеговина) и проиграл 0:1. Во втором спарринге соперником «Колоса» стал «Петровац» из Черногории.

«Колос» быстро повел в счете. На 4-й минуте Николай Ковталюк превратил в гол навес Владислава Велетня. Во втором тайме Даниил Алефиренко удвоил преимущество ковалевского клуба, перед этим удачно сыграв на перехвате. А на 78-й минуте Максим Третьяков воспользовался остроумным пасом Владислава Велетня и закрыл вопрос о победителе матча.

Товарищеский матч. 2 февраля. Турция.

Колос (Украина) – Петровац (Черногория) – 3:0

Голы: Николай Ковталюк, Даниил Алефиренко, Максим Третьяков.

Колос (старт): Пахолюк, Бондаренко, Козик, Владою, Цуриков, Ориховский, Гагнидзе, Безручук, Денисенко, Велетень, Ковталюк

Во втором тайме на замену выходили: Шершень, Поправка, Бойко, Криворучко, Демченко, Алефиренко, Третьяков.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергій Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
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