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  4. «Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
WTA
29 марта 2024, 04:39 |
2272
1

«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами

Даниэль Коллинс в двух сетах разгромила Екатерину Александрову в полуфинале соревнований

29 марта 2024, 04:39 |
2272
1
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 53) вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

В полуфинале престижных соревнований американка в двух сетах разгромила «нейтралку» Екатерину Александрову (WTA 16) за 1 час и 17 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/2 финала

Екатерина Александрова [14] – Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 2:6

Это была первая встреча девушек.

В финале тысячника во Флориде Коллинс сыграет против Елены Рыбакиной, которая в своем полуфинальном поединке в трех партиях выиграла у Виктории Азаренко.

Даниэль выиграла уже 6 матчей в Майами. Начиная со стадии 1/32 финала Коллинс не отдала больше 5 геймов своим соперницам. Кроме того, в 1-м раунде она выбила Бернарду Перу, проиграв 1-й сет 3:6, но во 2-м и 3-м разбила свою соотечественницу с идентичным счетом 6:1.

Коллинс впервые в карьере пробилась в финал турнира серии WTA 1000.

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Даниэль Коллинс Екатерина Александрова WTA Майами
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Вболівав за Коллінз ще до вильоту останньої з українок, а просто зараз на якийсь час вона стала моєю улюбленою тенісисткою) Удачі в фіналі, Даніель!
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