«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами

Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 53) вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

В полуфинале престижных соревнований американка в двух сетах разгромила «нейтралку» Екатерину Александрову (WTA 16) за 1 час и 17 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/2 финала

Екатерина Александрова [14] – Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 2:6

Это была первая встреча девушек.

В финале тысячника во Флориде Коллинс сыграет против Елены Рыбакиной, которая в своем полуфинальном поединке в трех партиях выиграла у Виктории Азаренко.

Даниэль выиграла уже 6 матчей в Майами. Начиная со стадии 1/32 финала Коллинс не отдала больше 5 геймов своим соперницам. Кроме того, в 1-м раунде она выбила Бернарду Перу, проиграв 1-й сет 3:6, но во 2-м и 3-м разбила свою соотечественницу с идентичным счетом 6:1.

Коллинс впервые в карьере пробилась в финал турнира серии WTA 1000.

COME ON 🗣 Danielle Collins reaches her first WTA 1000 final! #MiamiOpen pic.twitter.com/S12hwYk1Ky

Since Danielle Collins dropped her opening set in Miami:



🎾 2️⃣4️⃣ games lost across 1️⃣2️⃣ sets

🎾 Not pushed beyond 6-3 in a set

🎾 𝘼𝙫𝙚𝙧𝙖𝙜𝙚 set score is 6-2#MiamiOpen pic.twitter.com/JKbibiK2E7