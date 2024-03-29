«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
Даниэль Коллинс в двух сетах разгромила Екатерину Александрову в полуфинале соревнований
Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 53) вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).
В полуфинале престижных соревнований американка в двух сетах разгромила «нейтралку» Екатерину Александрову (WTA 16) за 1 час и 17 минут.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/2 финала
Екатерина Александрова [14] – Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 2:6
Это была первая встреча девушек.
В финале тысячника во Флориде Коллинс сыграет против Елены Рыбакиной, которая в своем полуфинальном поединке в трех партиях выиграла у Виктории Азаренко.
Даниэль выиграла уже 6 матчей в Майами. Начиная со стадии 1/32 финала Коллинс не отдала больше 5 геймов своим соперницам. Кроме того, в 1-м раунде она выбила Бернарду Перу, проиграв 1-й сет 3:6, но во 2-м и 3-м разбила свою соотечественницу с идентичным счетом 6:1.
Коллинс впервые в карьере пробилась в финал турнира серии WTA 1000.
COME ON 🗣— wta (@WTA) March 29, 2024
Danielle Collins reaches her first WTA 1000 final!#MiamiOpen pic.twitter.com/S12hwYk1Ky
Since Danielle Collins dropped her opening set in Miami:— wta (@WTA) March 29, 2024
🎾 2️⃣4️⃣ games lost across 1️⃣2️⃣ sets
🎾 Not pushed beyond 6-3 in a set
🎾 𝘼𝙫𝙚𝙧𝙖𝙜𝙚 set score is 6-2#MiamiOpen pic.twitter.com/JKbibiK2E7
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