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Англия
23 марта 2024, 05:23 | Обновлено 23 марта 2024, 05:47
791
1

Источник: мадридский Реал хочет заполучить звезду Ливерпуля

В Мадриде следят за ситуацией с контрактом Трента Александера-Арнольда

23 марта 2024, 05:23 | Обновлено 23 марта 2024, 05:47
791
1
Источник: мадридский Реал хочет заполучить звезду Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Мадридский Реал внимательно следит за ситуацией с контрактом Трента Александера-Арнольда, правого защитника Ливерпуля, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

25-летний футболист пока не ведет переговоры с руководством Ливерпуля о продлении контракта, который истекает летом 2025 года.

«Ливерпуль» на данном этапе не выражает желания продать игрока. Пока нет никакой информации о планах самого Трента.

Александер-Арнольд в текущем сезоне провел за Ливерпуль 29 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

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Реал Мадрид Ливерпуль Трент Александер-Арнольд трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Swimmer
не передумайте! В FCL дуже гарна молодь, вони i повиннi грати.
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