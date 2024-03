Источник: мадридский Реал хочет заполучить звезду Ливерпуля

Мадридский Реал внимательно следит за ситуацией с контрактом Трента Александера-Арнольда, правого защитника Ливерпуля, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

25-летний футболист пока не ведет переговоры с руководством Ливерпуля о продлении контракта, который истекает летом 2025 года.

«Ливерпуль» на данном этапе не выражает желания продать игрока. Пока нет никакой информации о планах самого Трента.

Александер-Арнольд в текущем сезоне провел за Ливерпуль 29 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

🚨⚪️ Real Madrid are monitoring Trent Alexander-Arnold's contract situation at Liverpool.



Current deal expires in June '25 with no talks underway as of now.



Liverpool have not indicated any desire to sell at this stage.



There's no indication of player's views so far. pic.twitter.com/2rCywx2yjH