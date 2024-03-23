Источник: мадридский Реал хочет заполучить звезду Ливерпуля

Мадридский Реал внимательно следит за ситуацией с контрактом Трента Александера-Арнольда, правого защитника Ливерпуля, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

25-летний футболист пока не ведет переговоры с руководством Ливерпуля о продлении контракта, который истекает летом 2025 года.

«Ливерпуль» на данном этапе не выражает желания продать игрока. Пока нет никакой информации о планах самого Трента.

Александер-Арнольд в текущем сезоне провел за Ливерпуль 29 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.