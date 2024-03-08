Арсенал имеет план по Зинченко. Им интересуются клубы топ-чемпионатов
«Канониры» хотят продлить контракт с украинским защитником
Лондонский «Арсенал» планирует продлить контракт с украинским защитником Александром Зинченко, сообщает журналист ESPN Экрем Конур.
По информации источника, новое соглашение 27-летнего футболиста должно действовать до завершения сезона 2027/28. Действующий контракт Александра рассчитан до лета 2026 года.
Отмечается, что одним из ключевых игроков сборной Украины интересуются клубы немецкой Бундеслиги, Английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги.
В этом сезоне Александр Зинченко провел 27 матчей за «Арсенал», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Александром Зинченко интересуются «Бавария» и «Ньюкасл».
💣❗🇺🇦 #AFC 🔴❗— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 8, 2024
Arsenal are planning to start negotiations to extend the contract of Oleksandr Zinchenko until 2027/2028, with Bundesliga, Premier League and La Liga clubs interested. pic.twitter.com/LJoNWMthVd
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