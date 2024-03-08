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  4. Арсенал имеет план по Зинченко. Им интересуются клубы топ-чемпионатов
Англия
08 марта 2024, 18:26 |
432
0

Арсенал имеет план по Зинченко. Им интересуются клубы топ-чемпионатов

«Канониры» хотят продлить контракт с украинским защитником

08 марта 2024, 18:26 |
432
0
Арсенал имеет план по Зинченко. Им интересуются клубы топ-чемпионатов
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» планирует продлить контракт с украинским защитником Александром Зинченко, сообщает журналист ESPN Экрем Конур.

По информации источника, новое соглашение 27-летнего футболиста должно действовать до завершения сезона 2027/28. Действующий контракт Александра рассчитан до лета 2026 года.

Отмечается, что одним из ключевых игроков сборной Украины интересуются клубы немецкой Бундеслиги, Английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги.

В этом сезоне Александр Зинченко провел 27 матчей за «Арсенал», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Александром Зинченко интересуются «Бавария» и «Ньюкасл».

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Экрем Конур продление контракта трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник Twitter
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