Обошел заключенного. Тер Штеген переписал историю легионеров Барселоны

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отыграл матч против «Наполи» в Лиге чемпионов.

Для него это был уже 81-й поединок за «блаугранас» в самом престижном клубном турнире мире.

Таким образом, он обошел Дани Алвеса (80) и вышел на второе место за матчами в Лиге чемпионов в составе «Барселоны» среди иностранцев.

Лидирует с большим отрывом аргентинец Лионель Месси – 149 матчей.

Напомним, бывший защитник клуба Дани Алвес уже больше года находится под стражей. Его подозревают в изнасиловании.