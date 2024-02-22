Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обошел заключенного. Тер Штеген переписал историю легионеров Барселоны
Лига чемпионов
22 февраля 2024, 05:44 |
524
0

Обошел заключенного. Тер Штеген переписал историю легионеров Барселоны

Немецкий вратарь вышел на второе место по матчам в ЛЧ за Барселону среди иностранцев

22 февраля 2024, 05:44 |
524
0
Обошел заключенного. Тер Штеген переписал историю легионеров Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отыграл матч против «Наполи» в Лиге чемпионов.

Для него это был уже 81-й поединок за «блаугранас» в самом престижном клубном турнире мире.

Таким образом, он обошел Дани Алвеса (80) и вышел на второе место за матчами в Лиге чемпионов в составе «Барселоны» среди иностранцев.

Лидирует с большим отрывом аргентинец Лионель Месси – 149 матчей.

Напомним, бывший защитник клуба Дани Алвес уже больше года находится под стражей. Его подозревают в изнасиловании.

По теме:
Лео наказал Реал. Интер Майами с ассистом Месси выиграл 1-й матч сезона MLS
ВИДЕО. Названы претенденты на гол недели в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помешал Месси оформить шедевр со штрафного
Марк-Андре Тер Штеген Барселона Лига чемпионов Дани Алвес Лионель Месси
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Футбол | 21 февраля 2024, 07:40 5
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает

Состояние Фаика Болкиаха составляет космические 16 миллиардов фунтов стерлингов

Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Футбол | 21 февраля 2024, 08:01 8
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?

17-19 февраля состоялись поединки 25-го тура, а 20 февраля завершилась последняя игра 18-го

Анатолий Трубин рассказал, что ему помогло быстро адаптироваться в Бенфике
Футбол | 22.02.2024, 05:18
Анатолий Трубин рассказал, что ему помогло быстро адаптироваться в Бенфике
Анатолий Трубин рассказал, что ему помогло быстро адаптироваться в Бенфике
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 21.02.2024, 15:15
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
Футбол | 21.02.2024, 22:30
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
20.02.2024, 16:05 25
Футбол
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
21.02.2024, 09:48
Бокс
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
20.02.2024, 14:20 14
Теннис
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й
ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й
20.02.2024, 09:20 2
Футбол
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
20.02.2024, 12:54 5
Футбол
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
20.02.2024, 19:59 6
Бокс
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
20.02.2024, 18:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем