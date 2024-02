Обошел заключенного. Тер Штеген переписал историю легионеров Барселоны

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отыграл матч против «Наполи» в Лиге чемпионов.

Для него это был уже 81-й поединок за «блаугранас» в самом престижном клубном турнире мире.

Таким образом, он обошел Дани Алвеса (80) и вышел на второе место за матчами в Лиге чемпионов в составе «Барселоны» среди иностранцев.

Лидирует с большим отрывом аргентинец Лионель Месси – 149 матчей.

Напомним, бывший защитник клуба Дани Алвес уже больше года находится под стражей. Его подозревают в изнасиловании.

81 - With his 81st Champions League game for FC Barcelona, Marc-André ter Stegen overtakes Dani Alves (80 CL games) - of all non-Spanish players, only Lionel Messi has played more CL games for the Catalans (149). Consistent. pic.twitter.com/plOXrg412G