Обошел заключенного. Тер Штеген переписал историю легионеров Барселоны
Немецкий вратарь вышел на второе место по матчам в ЛЧ за Барселону среди иностранцев
Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отыграл матч против «Наполи» в Лиге чемпионов.
Для него это был уже 81-й поединок за «блаугранас» в самом престижном клубном турнире мире.
Таким образом, он обошел Дани Алвеса (80) и вышел на второе место за матчами в Лиге чемпионов в составе «Барселоны» среди иностранцев.
Лидирует с большим отрывом аргентинец Лионель Месси – 149 матчей.
Напомним, бывший защитник клуба Дани Алвес уже больше года находится под стражей. Его подозревают в изнасиловании.
81 - With his 81st Champions League game for FC Barcelona, Marc-André ter Stegen overtakes Dani Alves (80 CL games) - of all non-Spanish players, only Lionel Messi has played more CL games for the Catalans (149). Consistent. pic.twitter.com/plOXrg412G— OptaFranz (@OptaFranz) February 21, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Состояние Фаика Болкиаха составляет космические 16 миллиардов фунтов стерлингов
17-19 февраля состоялись поединки 25-го тура, а 20 февраля завершилась последняя игра 18-го