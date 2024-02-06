ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола

В сеть попали первые фотографии легендарного 40-летнего бразильского защитника испанской «Барселоны» Дани Алвеса из здания суда после года предварительного заключения.

Суд над Дани Алвесом начался в этот понедельник, 5 февраля. Бразилец обвиняется в предполагаемом сексуальном насилии над молодой женщиной, которой тогда было 23 года. Все произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года на дискотеке Саттон в Барселоне.

Бразилец, который находится в предварительном заключении с 20 января прошлого года, попал на скамью обвиняемого для дачи показаний по делу.

В этом суде, который продлится до среды, Алвесу, который несколько раз менял свою версию фактов, будет очень нелегко. Прокуратура требует ему до 9 лет лишения свободы, кроме 150 000 евро компенсации заявителю и 10 лет условно. Индивидуальное обвинение, наоборот, выходит за рамки и требует максимального наказания за предъявленное ему преступление: 12 лет тюрьмы.

5 февраля на суде присутствовала подруга жертвы, которая дала показания против Алвеса:

«Двоюродная сестра заявительницы позвонила мне и попросила приехать. Я знаю жертву с трехлетнего возраста и никогда не видела, чтобы она так плакала. Она сказала мне: «Он к**чил внутрь, мне было очень больно». Мы плакали втроем, я не знала, как реагировать в тот момент. Мы сказали, что она должна сообщить в полицию, и она ответила, что ей не поверят. Она хотела домой.

Она не хотела интимной близости с Алвесом, нет, нет, нет. Она не хотела огласки, это далось нам очень тяжело. Я была в шоке. Сейчас ей очень плохо, она сильно похудела, она нервничает. Она сократила круг общения, потому что никому не доверяет. Она все время думает, что на нее будут смотреть, где угодно.

Он схватил ее, бросил на пол и сказал ей что-то вроде: «Ты моя маленькая шл**ка». Конечно, она получила психологическую помощь, потому что она рассказала мне это, когда я оставалась с ней. Она не выходит из дома. Считает, что все смотрят на нее и фотографируют».

ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола