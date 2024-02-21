ПУШИЧ: «Это второй матч против Марселя. Мы приехали играть в футбол»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию в преддверии ответного матча Лиги Европы УЕФА с «Марселем» (первая игра – 2:2).

- Изменился ли состав команды по сравнению с прошлой неделей и есть ли травмы и дисквалифицированные?

– Это вторая игра, и, как мы все знаем, в ней все решится. Мы почувствовали, насколько «Марсель» хорошая команда, в первой игре, несмотря на все их нынешние проблемы. Но я могу вам сказать, что они – все еще «Марсель», с большим количеством очень сильных индивидуально футболистов, которые дают возможность получать результат. Мы это почувствовали во время первой игры и должны быть готовы ко второй, чтобы ответить в определенных отдельных моментах, что и собираемся сделать. Во всяком случае, это будет интересный поединок: в первой встрече игра была равной, наверное, во второй будет так же.

Всегда тяжело играть выездной матч здесь, в Марселе, – я такой опыт имел с «Фейенордом» два года назад в полуфинале Лиги конференций УЕФА. Знаю, как может быть громко на этом стадионе с большим количеством болельщиков, но это тоже очень приятно, потому что ты играешь такие поединки в этой атмосфере, с этим давлением и всем, что касается таких матчей. Поэтому мы с нетерпением ждем игры и будем готовы к ней. А что касается изменений, то футбол меняется каждый день, и все возможно. В нашем составе также много возможностей для перемен. Но бывает и так, что тренер тоже может измениться, поэтому есть вероятность, что они изменят стиль игры. Все сводится к адаптации в подходящий момент, и я считаю, что мы способны адаптироваться к любой ситуации.

- Повлияет ли смена тренера на подготовку к матчу, будет ли какая-то новая тактика в игре?

– Это всегда интересная ситуация, когда клуб меняет тренера перед игрой, пытаясь чего-то достичь. Они могут ввести ряд изменений – нам неизвестно об этом, но это возможно. Однако это не влияет на нашу подготовку к игре. Мы полностью фокусируемся на себе, соблюдении своего стиля. Конечно, нас интересует наш соперник, как всегда, мы изучаем его, и то, как он будет играть сейчас, это, безусловно, зависит от их тренера, но, как я говорил раньше, это большой клуб, команда с немалым количеством индивидуальных качеств. Для меня главным в футбольном матче является адаптация к происходящему на поле. Мы готовы ответить на многие моменты, и я надеюсь, что мы это покажем. Как всегда говорю своей команде: мы приехали соперничать с другой командой. Это вторая игра, мы приехали играть в футбол, нам нравится атмосфера, мне нравится это напряжение, так что мы с нетерпением ждем этого матча.

- Короткий вопрос относительно Степаненко: у него была травма, будет ли он играть завтра?

– Скажу честно, мы еще не знаем. Он сильный парень, мы называем его «железным человеком», он наш капитан, отличный футболист с отличным характером, поэтому надеемся, что он будет готов играть завтра, потому что немало пропустил во время периода подготовки. Сегодня вечером на тренировке мы увидим, как он себя чувствует. Если все будет хорошо, он будет играть. Это было бы хорошо для нас, ведь он, конечно, важен для нашей команды. Как я уже говорил, он носит характер, и я ожидаю, что он приложит все усилия, чтобы быть готовым для своей команды, помочь ей и играть, как он всегда это делает. Я, конечно, буду рад, если Степаненко завтра будет на поле. Но если нет, что возможно, есть другие игроки, которые могут его заменить. Увидим завтра.

– Как чувствует себя Дмитрий Крыськив и сыграет ли он?

– Крыськив хорошо поработал во время периода подготовки, однако, к сожалению, в последний момент травмировался, не смог сыграть в первом матче. Но прошло уже несколько дней, поэтому он чувствует себя лучше, будет тренироваться сегодня и, если завтра утром не будет плохой реакции, будет одним из кандидатов для участия в игре. Сегодня он чувствует себя хорошо, поэтому будет тренироваться вечером. Посмотрим завтра. Он хороший игрок с большими перспективами и, как я говорил, хорошо поработал во время подготовки, сыграл хорошие матчи, так что было неприятно не иметь его в составе в первом матче, но таковы были обстоятельства. Есть другие футболисты для замены, поэтому есть положительная конкуренция в команде, что очень хорошо. Игроки поднимают друг друга на более высокий уровень, старательно работают, что также касается Крыськива. Поэтому если сегодня он пройдет испытание, точно будет одним из кандидатов завтра.

– Как идет адаптация новичков, в частности Кевина? Кажется, что он уже влился в коллектив, а как в футбольном плане? И что вы можете сказать о готовности Траоре?

– Как и каждый молодой игрок из-за границы, он требует времени, чтобы адаптироваться к новой среде, новому стилю игры и тренировкам. Он молод, очень талантлив, страстен, любит тяжело работать, имеет шансы и уже получил первые минуты в прошлом матче. Но такие игроки требуют больше времени, чтобы адаптироваться, ухватить этот ритм и стиль игры, и мы, конечно, даем им это время, потому что у нас много молодых игроков, которым нужно развиваться и упорно работать, в общем имеем достаточно молодой состав, и он в него входит. Я очень рад видеть его настроение на тренировках – то, как он работает, как он пытается учиться и совершенствоваться, и он будет одним из кандидатов завтра, это точно.

А что касается Траоре, то Лассина, как вы знаете, вернулся после очень длительного периода восстановления после травмы, очень тяжело работал, чтобы получить время в предыдущей игре с «Марселем». К сожалению, мы не смогли ввести его в игру в межсезонье, потому что он еще не был готов, мы должны это делать сейчас, во время официальных матчей, когда есть такая возможность и необходимость. Он возвращается, медленно, но уверенно, и я очень рад видеть, потому что Лассина – качественный игрок, молодой футболист, но со значительным опытом. Мы очень рады иметь его в нашем составе.