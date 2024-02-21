РИЗНЫК: «Мы знаем, что у Марселя очень страстные фанаты, и готовы к этому»
Голкипер «Шахтера» ответил на вопросы перед матчем Лиги Европы
Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Марселем», который состоится вечером 22 февраля.
– Вопрос о болельщиках. Во-первых, матчи чемпионата Украины будут проходить со зрителями, как вы к этому относитесь? И также вы уже видели фанатов «Марселя», которые в первой игре жгли файеры, вели себя активно. Завтра ожидается полный стадион, и готовы ли вы к этому?
– Для нас это очень приятные новости о том, что люди будут приходить на футбольные стадионы. Для украинского футбола, думаю, это очень важно, чтобы поддерживать ритм. А что касается болельщиков «Марселя», то мы знаем, что здесь очень страстные фанаты, поэтому все ребята готовы к этому.
– Как вы готовились ко второму матчу с этим соперником?
– Мы провели теоретическое занятие, увидели наши недостатки и на тренировках их исправляли.
– А над чем именно вы работали, можете рассказать поподробнее?
– Детальнее об этом давайте, наверное, уже после игры будем разговаривать.
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