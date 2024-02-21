РИЗНЫК: «Мы знаем, что у Марселя очень страстные фанаты, и готовы к этому»

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Марселем», который состоится вечером 22 февраля.

– Вопрос о болельщиках. Во-первых, матчи чемпионата Украины будут проходить со зрителями, как вы к этому относитесь? И также вы уже видели фанатов «Марселя», которые в первой игре жгли файеры, вели себя активно. Завтра ожидается полный стадион, и готовы ли вы к этому?

– Для нас это очень приятные новости о том, что люди будут приходить на футбольные стадионы. Для украинского футбола, думаю, это очень важно, чтобы поддерживать ритм. А что касается болельщиков «Марселя», то мы знаем, что здесь очень страстные фанаты, поэтому все ребята готовы к этому.

– Как вы готовились ко второму матчу с этим соперником?

– Мы провели теоретическое занятие, увидели наши недостатки и на тренировках их исправляли.

– А над чем именно вы работали, можете рассказать поподробнее?

– Детальнее об этом давайте, наверное, уже после игры будем разговаривать.