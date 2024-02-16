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WTA
16 февраля 2024, 17:41 | Обновлено 16 февраля 2024, 17:43
1444
1

Стала известна соперница Свентек в финале большого турнира в Дохе

Елена Рыбакина в двух сетах обыграла Анастасию Павлюченкову

16 февраля 2024, 17:41 | Обновлено 16 февраля 2024, 17:43
1444
1
Стала известна соперница Свентек в финале большого турнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Представительница Казахстана и 4-я ракетка мира Елена Рыбакина вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

В полуфинале Рыбакина в двух сетах обыграла Анастасию Павлюченову (WTA 32), которая выступает в «нейтральном» статусе. Встреча завершилась за 1 час и 30 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – Анастасия Павлюченкова – 6:2, 6:4

Это была вторая встреча девушек. Рыбакина сравняла счет в очных поединках.

В поединке за трофей Елена сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек. Полька в своей полуфинальном матче должна была сыграть против Каролины Плишковой, однако чешка снялась с турнира.

Винстрик Рыбакиной составляет 8 матчей. До старта соревнований в Катаре она выиграла трофей в Абу-Даби.

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Ига Свёнтек Елена Рыбакина Анастасия Павлюченкова WTA Доха
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
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