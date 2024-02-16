Стала известна соперница Свентек в финале большого турнира в Дохе
Елена Рыбакина в двух сетах обыграла Анастасию Павлюченкову
Представительница Казахстана и 4-я ракетка мира Елена Рыбакина вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).
В полуфинале Рыбакина в двух сетах обыграла Анастасию Павлюченову (WTA 32), которая выступает в «нейтральном» статусе. Встреча завершилась за 1 час и 30 минут.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/2 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – Анастасия Павлюченкова – 6:2, 6:4
Это была вторая встреча девушек. Рыбакина сравняла счет в очных поединках.
В поединке за трофей Елена сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек. Полька в своей полуфинальном матче должна была сыграть против Каролины Плишковой, однако чешка снялась с турнира.
Винстрик Рыбакиной составляет 8 матчей. До старта соревнований в Катаре она выиграла трофей в Абу-Даби.
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