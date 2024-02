Действующие чемпионы в пролете. Бразилия не смогла отобраться на Олимпиаду

Вчера, 11 февраля, в рамках третьего тура группового этапа отбора на Олимпийские игры 2024 сошлись в поединке сборные Бразилии и Аргентины.

Бразильцы уступили своим принципиальным соперникам с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил Лусиану Гунду на 78-й минуте.

Аргентина вышла на первое место в финальной группе. «Альбиселесте» набрали 5 очков, что и позволило получить право выступить на ОИ-2024 в Париже. «Селесао» с тремя очками стали третьими в группе и лишились шансов отобраться во Францию.

Напомним, что сборная Бразилии становилась победителем на двух прошедших Олимпиадах.

Отбор на Олимпиаду

Бразилия U23 – Аргентина U23 – 0:1

Гол: Гунду, 78

2016: 🥇

2020: 🥇

2024: ❌



Two-time reigning Olympic gold-medalists Brazil will not be at the Paris Olympics 🚫 pic.twitter.com/UlpxqCC7Hj