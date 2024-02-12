Действующие чемпионы в пролете. Бразилия не смогла отобраться на Олимпиаду
Бразильцы в решающем матче уступили Аргентине
Вчера, 11 февраля, в рамках третьего тура группового этапа отбора на Олимпийские игры 2024 сошлись в поединке сборные Бразилии и Аргентины.
Бразильцы уступили своим принципиальным соперникам с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил Лусиану Гунду на 78-й минуте.
Аргентина вышла на первое место в финальной группе. «Альбиселесте» набрали 5 очков, что и позволило получить право выступить на ОИ-2024 в Париже. «Селесао» с тремя очками стали третьими в группе и лишились шансов отобраться во Францию.
Напомним, что сборная Бразилии становилась победителем на двух прошедших Олимпиадах.
Отбор на Олимпиаду
Бразилия U23 – Аргентина U23 – 0:1
Гол: Гунду, 78
2016: 🥇— B/R Football (@brfootball) February 11, 2024
2020: 🥇
2024: ❌
Two-time reigning Olympic gold-medalists Brazil will not be at the Paris Olympics 🚫 pic.twitter.com/UlpxqCC7Hj
ARGENTINA U23S QUALIFY FOR THE 2024 OLYMPICS AND ELIMINATE BRAZIL 😱 pic.twitter.com/1cBQ2Js2OZ— B/R Football (@brfootball) February 11, 2024
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