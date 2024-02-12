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12 февраля 2024, 03:54 | Обновлено 12 февраля 2024, 03:55
251
0

Действующие чемпионы в пролете. Бразилия не смогла отобраться на Олимпиаду

Бразильцы в решающем матче уступили Аргентине

12 февраля 2024, 03:54 | Обновлено 12 февраля 2024, 03:55
251
0
Действующие чемпионы в пролете. Бразилия не смогла отобраться на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 11 февраля, в рамках третьего тура группового этапа отбора на Олимпийские игры 2024 сошлись в поединке сборные Бразилии и Аргентины.

Бразильцы уступили своим принципиальным соперникам с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил Лусиану Гунду на 78-й минуте.

Аргентина вышла на первое место в финальной группе. «Альбиселесте» набрали 5 очков, что и позволило получить право выступить на ОИ-2024 в Париже. «Селесао» с тремя очками стали третьими в группе и лишились шансов отобраться во Францию.

Напомним, что сборная Бразилии становилась победителем на двух прошедших Олимпиадах.

Отбор на Олимпиаду

Бразилия U23 – Аргентина U23 – 0:1

Гол: Гунду, 78

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Источник Sport.ua
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