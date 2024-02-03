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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Испании вернулся в Ла Лигу спустя 5 лет
Испания
03 февраля 2024, 08:27 |
1153
0

ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Испании вернулся в Ла Лигу спустя 5 лет

Пабло Форнальс выступал за английский «Вест Хэм» с лета 2019-го

03 февраля 2024, 08:27 |
1153
0
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Испании вернулся в Ла Лигу спустя 5 лет
ФК Бетис. Пабло Форнальс

27-летний полузащитник сборной Испании Пабло Форнальс вернулся на родину, перейдя из английского «Вест Хэма» в «Бетис».

Как сообщает официальный сайт «зелено-белых», контракт рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 8 млн евро.

Форнальс перешел в «Вест Хэм» из «Вильярреала» летом 2019 года. Тогда «молотобойцы» заплатили за хавбека 28 млн евро, и впоследствии Пабло отыграл за них более 200 матчей во всех турнирах, став победителем Лиги конференций в 2023-м. Также на его счету 6 матчей и 1 гол в футболке национальной сборной Испании.

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Пабло Форнальс Вест Хэм Бетис трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Вильярреал сборная Испании по футболу
Источник ФК Бетис
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