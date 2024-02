ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Испании вернулся в Ла Лигу спустя 5 лет

27-летний полузащитник сборной Испании Пабло Форнальс вернулся на родину, перейдя из английского «Вест Хэма» в «Бетис».

Как сообщает официальный сайт «зелено-белых», контракт рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 8 млн евро.

Форнальс перешел в «Вест Хэм» из «Вильярреала» летом 2019 года. Тогда «молотобойцы» заплатили за хавбека 28 млн евро, и впоследствии Пабло отыграл за них более 200 матчей во всех турнирах, став победителем Лиги конференций в 2023-м. Также на его счету 6 матчей и 1 гол в футболке национальной сборной Испании.

