Женская Лига чемпионов. Бавария вылетела, ПСЖ, Аякс и Челси идут в плей-офф

30 января состоялись матчи 6-го тура женской Лиги чемпионов в группах С и D.

В центральном матче Бавария сыграла вничью с ПСЖ (2:2) и выбыла из турнира.

В четвертьфиналы из этих групп вышли: ПСЖ, Аякс, Челси, Хеккен.

Еще в двух группах матчи 6-го тура пройдут 31 января, но четвертьфиналисты уже известны: Барселона, Бенфика, Лион и Бранн.

Женская Лига чемпионов

Группы С и D. 6-й тур, 30 января

Реал Мадрид (Испания) – Хеккен (Швеция) – 0:1

Париж (Франция) – Челси (Англия) – 0:4

Аякс (Нидерланды) – Рома (Италия) – 2:1

Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:2

Турнирные таблицы

🚨 RESULTS 🚨



🐝 Häcken take the points in Madrid to progress

🔝 The Blues sign off Group D in style#UWCL pic.twitter.com/tJrjfqUiS6 — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) January 30, 2024

⏰ RESULTS ⏰



🔝 Paris top the group in dramatic fashion

💪 Ajax secure second place after impressive win over Roma#UWCL pic.twitter.com/AMoMjUKCqq — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) January 30, 2024

📈 GROUP C 📈



🤯 A dramatic ending to Group C sees Paris and Ajax advance #UWCL pic.twitter.com/emjVYMEXSS — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) January 30, 2024

📊 GROUP D 📊



🔒 Häcken secure their spot in the quarter-finals alongside Chelsea#UWCL pic.twitter.com/QcE9mfSQsQ — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) January 30, 2024