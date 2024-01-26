Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Australian Open
26 января 2024, 08:50 | Обновлено 26 января 2024, 09:00
5926
4

Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024

Людмила и Алена Остапенко в двух сетах обыграли тандем Дабровски / Рутлифф

26 января 2024, 08:50 | Обновлено 26 января 2024, 09:00
5926
4
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в финал парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах обыграли тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Australian Open 2024. Пары. 1/2 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [11] – Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [4] – 7:5, 7:5

В двух партиях украиснко-латвийский тандем уступал 3:5, но дважды сумел выиграть 4 гейма подряд.

Это была первая встреча дуэтов.

В финале Australian Open 2024 Киченок и Остапенко сыграют против Се Шувей и Элизе Мертенс.

Людмила и Алена впервые сыграют в решающем матче в парном разряде турнира серии Grand Slam.

Во второй раз в истории в финале парного турнира Australian Open сыграет представительница Украины. В 2008 году титул в Мельбурне выиграли сестры Бондаренко.

Людмила и Алена до старта мейджора выиграли титул на соревнованиях WTA 500 в Брисбене, а также дошли до полуфинала турнира в Аделаиде, но снялись до матча против Гарсии и Младенович. В 2024 году украинка и латвийка вместе выиграли 9 поединков, 1 раз прошли на отказе соперниц и 1 раз сами отказались от игры.

По теме:
Синнер напомнил. Джокович потерпел на Aus Open историческое поражение
ФОТО. Конец эпохи? Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Aus Open
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Людмила Киченок Алена Остапенко Эрин Рутлифф Габриэла Дабровски Australian Open 2024 выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дилемма для Калитвинцева. Почему Полесье подписало Михайличенко
Футбол | 26 января 2024, 06:30 2
Дилемма для Калитвинцева. Почему Полесье подписало Михайличенко
Дилемма для Калитвинцева. Почему Полесье подписало Михайличенко

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – о возвращении защитника в УПЛ

Стала известна первая финалистка Australian Open
Теннис | 25 января 2024, 12:29 20
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open

Арина Соболенко второй год подряд сыграет в финале австралийского мейджора

Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Теннис | 25.01.2024, 18:40
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Теннис | 25.01.2024, 14:40
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Стародубцева выиграла второй матч на сером грунте на 75-тысячнике в США
Теннис | 25.01.2024, 21:31
Стародубцева выиграла второй матч на сером грунте на 75-тысячнике в США
Стародубцева выиграла второй матч на сером грунте на 75-тысячнике в США
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vadym Shcherban
Не без валідоду, але то таке... Жіночий теніс - ще ті гойдалки. Але головне - Перемога!  Молодці!!!
Ответить
+9
Александр Ад
Молодці ді!вчата!Думав по ходу гри що придется грати 3 сети,но ні  наші впоралися і в двух.Українка в фіналі мейджора,а це ще одне нагадування світу,що війна в Україні триває..В фіналі проти них зіграє 38 річна тайванька,котра вже виграла сьогодні тут в фіналі міксту.Бажаю Люді і напарниці Олені  тільки перемоги!
Ответить
+6
King8619
Два дзеркальні сети, е дівчата показали характер, бо в обох програвали 5:3 і в підсумку в обох виграли 5:7 Молодці!
Ответить
+5
vak
Девочки ВЫ молодцы мы вас любим.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
25.01.2024, 06:59 12
Футбол
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
25.01.2024, 14:50
Теннис
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
24.01.2024, 12:51 19
Теннис
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
25.01.2024, 11:35 7
Теннис
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
25.01.2024, 20:47 28
Футбол
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
24.01.2024, 08:30 40
Война
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
25.01.2024, 15:34 33
Футбол
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
25.01.2024, 00:43 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем