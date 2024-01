Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в финал парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах обыграли тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Australian Open 2024. Пары. 1/2 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [11] – Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [4] – 7:5, 7:5

В двух партиях украиснко-латвийский тандем уступал 3:5, но дважды сумел выиграть 4 гейма подряд.

Это была первая встреча дуэтов.

В финале Australian Open 2024 Киченок и Остапенко сыграют против Се Шувей и Элизе Мертенс.

Людмила и Алена впервые сыграют в решающем матче в парном разряде турнира серии Grand Slam.

Во второй раз в истории в финале парного турнира Australian Open сыграет представительница Украины. В 2008 году титул в Мельбурне выиграли сестры Бондаренко.

Людмила и Алена до старта мейджора выиграли титул на соревнованиях WTA 500 в Брисбене, а также дошли до полуфинала турнира в Аделаиде, но снялись до матча против Гарсии и Младенович. В 2024 году украинка и латвийка вместе выиграли 9 поединков, 1 раз прошли на отказе соперниц и 1 раз сами отказались от игры.

