Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Людмила и Алена Остапенко в двух сетах обыграли тандем Дабровски / Рутлифф
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в финал парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.
В полуфинале австралийского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах обыграли тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
Australian Open 2024. Пары. 1/2 финала
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [11] – Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [4] – 7:5, 7:5
В двух партиях украиснко-латвийский тандем уступал 3:5, но дважды сумел выиграть 4 гейма подряд.
Это была первая встреча дуэтов.
В финале Australian Open 2024 Киченок и Остапенко сыграют против Се Шувей и Элизе Мертенс.
Людмила и Алена впервые сыграют в решающем матче в парном разряде турнира серии Grand Slam.
Во второй раз в истории в финале парного турнира Australian Open сыграет представительница Украины. В 2008 году титул в Мельбурне выиграли сестры Бондаренко.
Людмила и Алена до старта мейджора выиграли титул на соревнованиях WTA 500 в Брисбене, а также дошли до полуфинала турнира в Аделаиде, но снялись до матча против Гарсии и Младенович. В 2024 году украинка и латвийка вместе выиграли 9 поединков, 1 раз прошли на отказе соперниц и 1 раз сами отказались от игры.
Comeback complete ✅— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2024
Down 3-5 in both sets, Lyudmyla Kichenok & @jelenaostapenk8 defeat Dabrowski/Routliffe 7-5 7-5 for their first Grand Slam women's doubles final!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/1l3nKVtevp
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