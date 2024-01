Полуфинал для Трубина. Стали известны составы на матч Бенфика – Эшторил

Сегодня, 24 января, «Бенфика» на своем домашнем стадионе в матче 1/2 финала Кубка португальской лиги примет «Эшторил». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Финалист турнира определится в одноматчевом противостоянии.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин начнет матч в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Бенфика»: Трубин, Морату, Отаменди, Антониу Силва, Аурснес, Кокджу, Невес, Мариу, Рафа Силва, Ди Мария, Муса.

«Эшторил»: Фигуэйра, Мангала, Витал, Волней, Пина, Коиндреди, Фернандеш, Гомеш, Тавареш, Гитан, Кассиано.

Este é o nosso 11 inicial, vamos 💪🏻⚽



—



This is our starting XI, let’s go 💪🏻⚽#JogaLimpo #JuntosPeloMágico #EstorilPraia #aquinaoesmaisum #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/d4j5tovsFq