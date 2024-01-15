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Англия
15 января 2024, 20:55 | Обновлено 15 января 2024, 21:06
952
0

Севилья арендовала полузащитника Манчестер Юнайтед

Андалусийцы смогут выкупить контракт Ганнибала Мейбри

15 января 2024, 20:55 | Обновлено 15 января 2024, 21:06
952
0
Севилья арендовала полузащитника Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганнибал Мейбри

Испанская «Севилья» согласовала переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Ганнибала Мейбри.

Как сообщает Фабрицио Романо, футболист уже находится в расположении андалусийцев. 20-летний тунисец будет выступать в Ла Лиге на правах аренды, при этом у «Севильи» будет право дальнейшего выкупа Ганнибала за 20 миллионов евро, но и «Манчестер Юнайтед» включил в сделку пункт об обратном выкупе игрока.

Отметим, что Мейбри, являющийся воспитанником академий «Монако» и «Манчестер Юнайтед», провел за «красных дьяволов» 10 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне (329 минут игрового времени) и забил 1 мяч.

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Источник Daily Mail
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