Севилья арендовала полузащитника Манчестер Юнайтед
Андалусийцы смогут выкупить контракт Ганнибала Мейбри
Испанская «Севилья» согласовала переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Ганнибала Мейбри.
Как сообщает Фабрицио Романо, футболист уже находится в расположении андалусийцев. 20-летний тунисец будет выступать в Ла Лиге на правах аренды, при этом у «Севильи» будет право дальнейшего выкупа Ганнибала за 20 миллионов евро, но и «Манчестер Юнайтед» включил в сделку пункт об обратном выкупе игрока.
Отметим, что Мейбри, являющийся воспитанником академий «Монако» и «Манчестер Юнайтед», провел за «красных дьяволов» 10 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне (329 минут игрового времени) и забил 1 мяч.
🚨⚪️🔴 Hannibal Mejbri has just signed in as new Sevilla player from Manchester United.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024
Deal completed. 🇹🇳 pic.twitter.com/FuUcTlwXYU
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