Севилья арендовала полузащитника Манчестер Юнайтед

Испанская «Севилья» согласовала переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Ганнибала Мейбри.

Как сообщает Фабрицио Романо, футболист уже находится в расположении андалусийцев. 20-летний тунисец будет выступать в Ла Лиге на правах аренды, при этом у «Севильи» будет право дальнейшего выкупа Ганнибала за 20 миллионов евро, но и «Манчестер Юнайтед» включил в сделку пункт об обратном выкупе игрока.

Отметим, что Мейбри, являющийся воспитанником академий «Монако» и «Манчестер Юнайтед», провел за «красных дьяволов» 10 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне (329 минут игрового времени) и забил 1 мяч.

🚨⚪️🔴 Hannibal Mejbri has just signed in as new Sevilla player from Manchester United.



Deal completed. 🇹🇳 pic.twitter.com/FuUcTlwXYU