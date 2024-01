Месси продан. Билеты на матч Л-А Гэлакси – Интер Майами раскупили за 6 мин

Билеты на матч нового сезона MLS между командами «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майми» были распроданы всего за 6 минут.

Игра состоится 25 февраля на арене Dignity Health Sports Park в Калифорнии. Это будет первый выездной матч «Интера Майми» в сезоне.

Желание фанатов MLS увидеть в действии аргентинца Лионеля Месси не ослабевает. Заодно болельщики в Лос-Анджелесе смогут увидеть игру Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

В продаже осталось только ограниченное количество билетов премиум-класса за 1500 долларов.

Ранее «Интер Майами» распродал абонементы на сезон 2024 года. Приближается второй сезон Лионеля Месси в клубе из Флориды.

За команду из Майами также выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Single game tickets are on sale NOW for our home opener against Inter Miami CF! 💫