Месси продан. Билеты на матч Л-А Гэлакси – Интер Майами раскупили за 6 мин
Игра MLS состоится 25 февраля на Dignity Health Sports Park в Лос-Анджелесе
Билеты на матч нового сезона MLS между командами «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майми» были распроданы всего за 6 минут.
Игра состоится 25 февраля на арене Dignity Health Sports Park в Калифорнии. Это будет первый выездной матч «Интера Майми» в сезоне.
Желание фанатов MLS увидеть в действии аргентинца Лионеля Месси не ослабевает. Заодно болельщики в Лос-Анджелесе смогут увидеть игру Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.
В продаже осталось только ограниченное количество билетов премиум-класса за 1500 долларов.
Ранее «Интер Майами» распродал абонементы на сезон 2024 года. Приближается второй сезон Лионеля Месси в клубе из Флориды.
За команду из Майами также выступает украинский защитник Сергей Кривцов.
Single game tickets are on sale NOW for our home opener against Inter Miami CF! 💫— LA Galaxy (@LAGalaxy) January 11, 2024
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