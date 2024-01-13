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  4. Месси продан. Билеты на матч Л-А Гэлакси – Интер Майами раскупили за 6 мин
Major League Soccer
13 января 2024, 02:59 | Обновлено 13 января 2024, 03:12
315
1

Месси продан. Билеты на матч Л-А Гэлакси – Интер Майами раскупили за 6 мин

Игра MLS состоится 25 февраля на Dignity Health Sports Park в Лос-Анджелесе

13 января 2024, 02:59 | Обновлено 13 января 2024, 03:12
315
1
Месси продан. Билеты на матч Л-А Гэлакси – Интер Майами раскупили за 6 мин
ФК Интер Майами

Билеты на матч нового сезона MLS между командами «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майми» были распроданы всего за 6 минут.

Игра состоится 25 февраля на арене Dignity Health Sports Park в Калифорнии. Это будет первый выездной матч «Интера Майми» в сезоне.

Желание фанатов MLS увидеть в действии аргентинца Лионеля Месси не ослабевает. Заодно болельщики в Лос-Анджелесе смогут увидеть игру Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

В продаже осталось только ограниченное количество билетов премиум-класса за 1500 долларов.

Ранее «Интер Майами» распродал абонементы на сезон 2024 года. Приближается второй сезон Лионеля Месси в клубе из Флориды.

За команду из Майами также выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

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Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес Гэлакси Интер Майами Лионель Месси Луис Суарес Серхио Бускетс Жорди Альба Сергей Кривцов билеты
Источник AS
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