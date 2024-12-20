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Англия
20 декабря 2024, 15:58 | Обновлено 20 декабря 2024, 15:59
774
0

Негатива все больше. Лидер Манчестер Сити попал в лазарет

Рубен Диаш выбыл на три-четыре недели из-за проблем с мышцами

20 декабря 2024, 15:58 | Обновлено 20 декабря 2024, 15:59
774
0
Негатива все больше. Лидер Манчестер Сити попал в лазарет
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Диаш

Ключевой защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш выбыл из состава команда на три-четыре недели из-за повреждений.

Как сообщил главный тренер клуба Жузеп Гвариола, португальский футболист травмировался в матче 16-го тура АПЛ против коллектива «Манчестер Юнайтед» (1:2). Несмотря на дискомфорт, игрок отыграл все 90 минут матча.

«Он убыл надолго. Три или четыре недели. Проблема с мышцами. На 75-й минуте против «Манчестер Юнайтед» он что-то почувствовал, но он настолько сильный, что остался на поле, а сейчас травмирован», – заявил Гвардиола.

В этом сезоне Диаш провел 19 матчей в составе горожан, однако результативных действий еще не отличался.

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Рубен Диаш Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма
Андрій Вітренко Источник: ФК Манчестер Сити
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