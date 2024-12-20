«Информации нет». Тренера Челси снова спросили о Мудрике

Наставник «Челси» Энцо Мареска на пресс-конференции перед очередным туром АПЛ получил вопрос от журналистов по поводу ситуации с допингом Михаила Мудрика.

Обновлений пока нет.

«"Новой информации нет. По Мудрику пока ничего», – сказал Мареска.

Пока что Михаил отстранен от команды и он не может даже тренироваться с составом «Челси». Сейчас идет ожидание результатов допинг-пробы B.