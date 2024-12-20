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  4. «Информации нет». Тренера Челси снова спросили о Мудрике
Англия
20 декабря 2024, 15:22 |
196
0

«Информации нет». Тренера Челси снова спросили о Мудрике

Мареска новой информацией не владеет

20 декабря 2024, 15:22 |
196
0
«Информации нет». Тренера Челси снова спросили о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Наставник «Челси» Энцо Мареска на пресс-конференции перед очередным туром АПЛ получил вопрос от журналистов по поводу ситуации с допингом Михаила Мудрика.

Обновлений пока нет.

«"Новой информации нет. По Мудрику пока ничего», – сказал Мареска.

Пока что Михаил отстранен от команды и он не может даже тренироваться с составом «Челси». Сейчас идет ожидание результатов допинг-пробы B.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Мареска Михаил Мудрик Челси
Иван Зинченко Источник: Football London
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