Англия20 декабря 2024, 15:22 |
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«Информации нет». Тренера Челси снова спросили о Мудрике
Мареска новой информацией не владеет
20 декабря 2024, 15:22 |
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Наставник «Челси» Энцо Мареска на пресс-конференции перед очередным туром АПЛ получил вопрос от журналистов по поводу ситуации с допингом Михаила Мудрика.
Обновлений пока нет.
«"Новой информации нет. По Мудрику пока ничего», – сказал Мареска.
Пока что Михаил отстранен от команды и он не может даже тренироваться с составом «Челси». Сейчас идет ожидание результатов допинг-пробы B.
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